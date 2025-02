Alba Carrillo se queja de que Terelu Campos le ha quitado un trabajo

Terelu Campos está haciendo mucho ruido con su nuevo trabajo lejos de la televisión. Aunque se lo han ofrecido en muchas ocasiones, ella siempre se ha mostrado reticente a ser actriz. Sí ha participado en series a modo de cameo, pero el teatro le parecían palabras mayores. Sin embargo, se ha sentido cómoda ahora con la obra que le ha hecho dar el salto y subirse a los escenarios. Se ha animado con ‘Santa Lola’, una función producida por su amiga Lara Dibildos y compartiendo escena con César Lucendo, que actúa y ejerce también las veces de director. Aunque la primera representación está fijada para el próximo 26 de abril en Valladolid, lo cierto es que desde hace unos días todos hablan de su entrada al mundo de la interpretación. Algunos le desean lo mejor, mientras otros, como el actor Mariano Peña, critican su desempeño sobre las tablas y el intrusismo que sufre su profesión.

Pero el escándalo es ahora mayúsculo al conocerse que Terelu Campos no fue la primera opción para protagonizar esta obra de teatro cómica. Alba Carrillo ha dejado entrever que en su día le tentaron para aceptar este papel, pero que las negociaciones no llegaron a buen término. Sobre esto ha hablado César Lucendo, confirmando que efectivamente estuvieron en conversaciones con la buena amiga de Rocío Carrasco, pero que no fue el único rostro conocido que tentó para dar vida al personaje femenino. “Siempre vas probando cosas. Por mucho que a mí me apetezca o me seduzca coger a una persona en concreto, primero tiene que hacer una lectura de texto”, detalla en ‘Espejo Público’ el director de la obra e intérprete masculino de la misma. En esas lecturas de texto es donde se pone a prueba no solo la valía de la actriz, sino también la química que tendría con su compañero en escena.

Es por eso que no solo se pensó en Alba Carrillo para el papel que finalmente da vida Terelu Campos. No es una cuestión de primera o segunda opción, pues incluso antes que ellas se tuvieron en consideración una profesional mucho más joven que ambas. Eso sí, no siguió adelante en la función al surgirle otras propuestas: “Cuando hablamos con ella le gustó mucho el texto, pero ella se embarcó en otros proyectos y quedó ahí”. Después se pensó en la modelo reconvertida en colaboradora de televisión, para más tarde ponerse sobre la mesa la opción de la hija de María Teresa Campos para el importante papel: “No es que tuviéramos una lista en la que estaba la cuarta o quinta”, explica cómo se manejaba su nombre como muchos otros. “Es cierto que Terelu es un valor seguro por la publicidad y los medios que la siguen, pero también es una persona con mucho talento, muy segura a la hora de hablar. Con muchas ganas de aprender y hacer bien su trabajo”.

Alba Carrillo, en la boda de Rocío Carrasco en 2016 Gtres

Un trabajo que, en parte, iba a ser para Alba Carrillo, como así ha querido ella misma reclamar este miércoles desde el plató de ‘Mañaneros’. Detallaba cómo el papel se lo ofrecieron antes a ella, pero que finalmente no salió adelante, porque estaba trabajando y no podía afrontar más proyectos. Ahora, al ver a Terelu Campos como estrella, se ha percatado de la coincidencia. Es más, ha confirmado que el guion era bueno y trae muchas sorpresas para el espectador: “La protagonista es una chica joven que se va a casar. A mí me llaman porque había una actriz muy famosa que no podía hacerlo, me contactan en noviembre y le la envían”. No pudo ser.