Dulceida, sobre su reconciliación con Alba Paul: "Queremos ir poco a poco"

Ya ha pasado más de medio año desde que el corazón de todos los seguidores de Dulceida se rompió a consecuencia de su ruptura con Alba Paul. Como casi en todo en su vida, la influencer confirmó la triste noticia a través de las redes sociales. “Duele mucho ver que se acaba, pero el amor continúa en nosotras y siempre lo hará”, señaló entonces. La creadora de contenido no se equivocaba, y hace tan sólo tres semanas, las dos anunciaban -también en sus cuentas de Instagram- que se habían vuelto a dar una oportunidad, dando por ciertos los rumores que sonaban desde hacía tiempo.

Ahora, Dulceida y Alba Paul se han dejado ver juntas desde que su reconciliación se dio a conocer, y lo han hecho en el escenario de la gala People in Red, que se ha celebrado este 8 de mayo en el emblemático Museu Nacional d'Art de Catalunya. Las influencer muestran así su solidaridad con la causa, que busca reunir fondos para ayudar a la erradicación del sida y de otras infecciones. La catalana se decantó por un diseño de Stella McCartney, en color rojo, “el color de la pasión y del amor”. En ningún momento escondió lo ilusionada que está ante la nueva etapa que vive junto a su pareja, y se sinceró ante los medios acerca de sus sentimientos: “Estoy muy enamorada, ya puedo decirlo. No os tengo que mentir. Estoy muy bien y muy contenta. Lo hemos hecho muy poco a poco, que es como se tienen que hacer las cosas”, explicó.

Dulceida. GTRES

Aun así, y a pesar del dulce momento que atraviesan tras darse una segunda oportunidad, Dulceida reconoce que no posaron juntas en el photocall de People in Red porque “todavía nos da un poco de cosa. Queremos ir poco a poco”.

La creadora de contenido reveló que, aunque siempre han intentado tener una relación cordial pasaron un tiempo sin nada de contacto para intentar superar la ruptura: “En realidad, un tiempo sí dejamos de tener contacto porque es lo normal, lo natural, pero por coincidencias, por trabajo, coincidíamos, pero hemos estado unos meses sin nada de contacto porque es lo normal”.

Aída señaló que a lo largo de este tiempo que han estado separadas, las dos “hemos aprendido muchas cosas”, y recalcó que siempre creerá en “todas las oportunidades que una persona necesite. Nos hemos rencontrado de una forma muy bonita y muy sana, como siempre ha sido nuestra relación”. Ahora, se muestra segura de que su historia de amor con Alba Paul será “para siempre. Cuando estás con alguien, tienes que visualizar un futuro con esa persona y pensar que es para siempre, aunque luego puedan pasar muchas cosas”.

Una de las consecuencias más inesperadas de retomar su romance es que las dos han visto como su número de seguidores ha crecido en las últimas semanas, aunque Dulceida reconoce que no le da nada de importancia. “Yo en eso no me fijo. Me fijo en el amor. Mis amigos mandándome vídeos llorando, cuando ya lo sabían. Todo el mundo que nos quiere como pareja, el día que lo dijimos, se alegraron mucho y estábamos las dos flipando. Yo no había visto esto nunca”.