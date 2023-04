El look de la reconciliación de Dulceida se lleva con la blazer 'cut out' de Mango que llevaría hasta una novia moderna

El amor está en el aire, de Ibiza a Madrid. Y es que después que Dulceida y Alba Paul por fin confirmaran lo que era un secreto a voces, su reconciliación, ahora Aida nos ha dejado lo que a nosotras nos gusta llamar el look de la reconciliación. De los creadores del look de la venganza, ahora llega este que es mucho más bonito y positivo. Porque mientras todas estamos pendientes de los vestidos de flamenca en la Feria de Abril llena de famosas, o de los estilismos de experta que nos está dejando Isabel Díaz Ayuso, o del vestido rosa de Carmen Lomana, Dulceida nos acaba de descubrir la blazer más bonita de Mango con la que se podría casar hasta una novia moderna. Aunque eso sí, nosotras no podemos ser más fans de como la ha combinado la influencer, con unos jeans ultra largos y anchos y unas sandalias cómodas de tiras. Un estilismo con el que las novias han vuelto de su escapada romántica a Ibiza. ¡Qué viva el amor! Y más si es en el paraíso ibicenco.

Una blazer de Mango que es toda la tendencia que le podemos pedir a esta primavera y que nosotras la hemos bautizado como la blazer de la reconciliación de Alba Paul y Dulceida. Un look de experta en moda con el que Aida nos ha enamorado también a nosotras al combinarla con unos jeans anchos de esos que parece que no están hechos para las chicas más bajitas pero ella nos ha demostrado que sí, combinado con una americana 'cut out' que estiliza y visualmente te hace parecer más alta.

Dulceida con blazer de Mango. @dulceida

Americana estructurada cut out, de Mango (99,99 euros)

Blazer cut out. Mango

Una blazer de nueva colección de Mango con tejido mezcla de lino y algodón, con cut-out y diseño largo y recto con cuello pico con solapa. Un flechazo a primera vista como el de Dulceida y Alba.