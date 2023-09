Dulceida hace un primer regalo muy especial a su pareja

Desde su reconciliación el pasado mes de abril se ha visto a la pareja formada por Aida Domenech y Alba Paul más juntas que nunca en sus redes sociales. No solo han compartido un verano increíble en Formentera, sino que han estado aprovechando esta segunda oportunidad. Pero el tiempo que estuvieron separadas las dos creadoras de contenido les ayudó a crecer y madurar personalmente para finalmente volver a encontrarse. “Estoy muy enamorada. Ya puedo decirlo, no tengo que mentir. Estoy muy contenta. Creo en todas las oportunidades que una persona necesite” comentaba desde sus perfil en redes Dulceida.

A esta nueva historia se le suma un gran gesto que ha tenido la influencer para mostrarle a Alba Paul lo mucho que significa para ella. De manera pública para los fans de esta mediática pareja ha compartido un vídeo en el que ambas viven momentos muy especiales de sus viajes y sus recuerdos juntas acompañadas con la canción ‘Todo contigo’ de Álvaro Luna.

“Hoy cumple años el amor de mi vida Alba Paul la sonrisa más bonita del planeta, con la que me quiero despertar todas las mañanas porque cada día cuando la miro pienso en la suerte que tengo, la suerte que tengo de que me haya escogido. Felicidades mi amor, siempre de la manita porque ‘yo quiero todo contigo’, te adoro, te admiro, te quiero y te amo” anunciaba a los cuatro vientos.

Pero ese no ha sido el único detalle que ha tenido con su mujer. Desde sus historias de ‘Instagram’ ha compartido también un regalo muy especial, que promete no ser el único: “el primer regalo que le he dado ha sido un vídeo de 20 minutos con todas las personas a las que quiere y empieza con imágenes suyas de cuando era peque y es que mirad que monada”.

Alba Paul en su fiesta de cumpleaños Instagram

Y es que esta celebración comenzó el sábado por la noche en una cena que reunía a todos sus amigos en el más puro estilo ochentero. Con ropa muy colorida y una gran cena ha dado inicio a su fiesta de cumpleaños en el que se reunían los tres ‘teams’: “Team Barcelona”, “Team Madrid”, “Team influenciadores”... Y luego ¿cómo no? el “Team patrulla canina”, compartiendo una última imagen rodeada de sus perros.