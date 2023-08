Hablemos de las botas de punta cuadrada de Zara que no vamos a dejar de ver este otoño y ya ha estrenado Dulceida

Como diría Javier Aznar, “las chicas de septiembre siempre han sido las mejores. Mis favoritas. Habrá quien tal vez prefiera las chicas de primavera o verano. Pero yo siempre me quedaré con las chicas de septiembre. Rebosando energía por los cuatro costados y ese brillo eléctrico en los ojos, esas ganas de comerse el mundo”. Y Dulceidaes una de ellas, aunque aún sigamos en los últimos coletazos de agosto. Porque no hay nada más septiembre que las botas, y estas de Zara que ya ha estrenado la influencer catalana van a ser las más virales de la temporada. Porque ya os lo avanzábamos en las tendencias de este otoño 2023, mal que nos pese, vamos a decir adiós a las botas cowboy para dar la bienvenida a las botas biker, y aunque estas de Zara no lo sean, se van a convertir en las más vistas en redes sociales en los próximos meses. Y Dulceida lo saben, porque parecen de lujo, pero no, son de la marca de Inditex y no van a tardar mucho en agotarse.

Porque si las botas negras son las más clásicas, las botas en tonos marrones van a ganarle terreno este otoño 2023, y las chicas que más saben de moda, lo saben. Por eso Aida ya las ha estrenado antes de que se conviertan en una plaga en todas nuestras redes sociales. De Tik Tok a Instagram, nadie se va a resistir a lucirlas con sus mejores looks y estamos convencidas que no las vamos a dejar de ver en el street style de MBFWMadrid dentro de unas semanas.

Bota alta plana piel punta cuadrada, de Zara (99,99 euros)

Botas marrones. Zara

Se trata de unas botas de caña alta, planas y con la punta cuadrada. Pero sin duda, lo que más nos ha gustado ha sido el tono marrón de la piel, que nos va a combinar con todos nuestros looks de otoño y que la mismísima Serena llevaría en Gossip Girl.