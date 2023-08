La dura advertencia de Frank Cuesta a la familia Sancho: "Os vais a arruinar"

Desde que se conoció el crimen cometido por Daniel Sancho en Tailandia, el nombre de Frank Cuesta ha sobrevolado constantemente sobre el caso. El naturalista, que vive retirado dela televisión y dedicado a su santuario de animales, tuvo que lugar durante más de seis años contra la justicia tailandesa, que condenó a su ex mujer Yuyee Intusmith a 15 años de prisión por llevar encima 0,005 gramos de cocaína.

Cuesta siempre ha dicho que esta condena vino provocada por la lucha de Yuyee por el medio ambiente y finalmente lograron que fuera liberada a los 6,5 años. Ese tiempo fue una verdadera tortura y Cuesta movió Roma con Santiago para tratar de lograr alguna ayuda. De hecho, llegó a pedir a la diplomacia española que interviniera, pero no tuvo éxito.

Ahora, con el caso de Daniel Sancho, el primero que se acordó de él fue el periodista Javier Negre, que hizo un comentario desafortunado y recibió toda la ira de Cuesta: "señor Negre, ¿es usted gilipollas o simplemente entrena para ser el río más su normal de España? Me cagó en la p… madre que le parió".

Algunos días después, este periódico contactaba con él y se comportó de una manera cauta. Algo comprensible debido a que el crimen estaba muy reciente y la investigación no había hecho nada más que empezar. Por eso la conversación no fue demasiado fluida. El protagonista de Frank de la Jungla se limitó a decir que “no me parece extraño, seguramente te, Daniel ha colaborado con los agentes y decidieron cenar juntos antes de que el hijo de Rodolfo Sancho fuera llevado a prisión. Sería por agradecimiento a esa colaboración”.

Después evitó hacer ningún comentario más sobre la familia y sobre la situación del joven madrileño.

Sin embargo, con el paso de los días y con más datos sobre la mesa, Cuesta ha decidido hablar abiertamente del caso, ha dado su opinión y ha hecho una dura advertencia a la familia.

en el canal de Youtube del abogado Pablo Franco, Cuesta explica que ha hablado con alguien cercano a la investigación y que el caso parece que está bastante claro. "Lo tiene mucho peor que Artur Segarra -el otro español condenado a muerte por asesinato en Tailandia-, porque en el primer caso no hubo premeditación. Segarra compró las cosas después del asesinato. Pero Daniel lo hizo antes, quedó con la víctima en un hotel y la mató el mismo día de su llegada".

Para Cuesta, es llamativo que con este caso sean ya tres los españoles que han cometido un asesinato en la isla de Koh Panghan, Al crimen de Artur Segarra, que acabó con la vida y descuartizó el cuerpo del consultor de telecomunicaciones David Bernat en 2016 s eune un tercer caso. Es el de Carlos Alcañiz, conocido como Carlos "El elegido", que acabó con la vida de René Patricio Guzmán, un ciudadano chileno con el que trabajaba, crimen por el que fue condenado en 2020. Se da la circunstancia de que Alcañiz se encuentra en la misma prisión que Sancho.

Asesinato con premeditación

Uno de los argumentos utilizado por la defensa de Sancho es que en el transcurso de una pelea, el chef madrileño le propinó a Edwin Arrieta dos puñetazos y que el colombiano se golpeó la cabeza al caer y murió. Para Cuesta, esto no e srelevante: "Da igual que le diera uno, dos o tres puñetazos. Es asesinato con premeditación. Compró las cosas antes del crimen y lo llevó al apartamento para matarlo".

Buen trato policial

Asimismo, quiso hacer referencia al buen trato que le dispensó la policía al asesino confeso durante las primeras horas: "Sancho no estaba acusado formalmente y querían que se sintiera cómodo, que no intentara suicidarse. Después llegó la acusación del juez. Tienen el caso muy atado y Sancho lo ha hecho todo muy mal". "Es un caso mucho más claro que el de Segarra, que fue condenado a muerte por asesinato. En el crimen de Sancho hubo premeditación".

"No puede haber extradición"

Duras condiciones en la cárcel

Frank Cuesta quiso aclarar todo lo que se ha dicho sobre una supuesta extradición y hizo matices importantes: "Cuando cometes un delito en un país, tienes que cumplir la condena durante un tiempo allí.Después se puede pedir que cumpla el resto de la pena en España, pero no es lo mismo que una extradición.

Asimismo, alertó a la familia de que el asesino confeso no lo va a pasar bien, debido a las duras condiciones de las cárceles en Tailandia: "Ocho años aquí son como 30 en España. Las condiciones son durísimas". Como ejemplo, puso su experiencia con Yuyee y recordó que son pocos los beneficios que se pueden comprar con dinero.

En su caso, dijo, invirtió 200.000 euros a lo largo de los seis años que su ex mujer estuvo en prisión y ese dinero, aclaró, sólo sirve para obtener ciertos beneficios y que el trato que le dispensen sea algo mejor, comprar comida... Pero no puedes evitar las hostias. En mi caso fueron seis años... La familia de Sancho se va a arruinar si quiere que viva en unas condiciones medianamente aceptables".

Otra des las variables importantes que apuntó fueron la fama y el dinero. "Fuera pueden servirle de algo, pero dentro sólo puede empeorar las cosas".