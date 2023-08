La gran mentira de Daniel Sancho: no cenó en un hotel de lujo con la policía

La trama surgida tras el asesinato de Edwin Arrieta a manos de Daniel Sancho cada día da giros inesperados. Se daba por hecho que el padre del asesino confeso, Rodolfo Sancho, había viajado a Tailandia nada más conocer lo sucedido, pero ahora se desvela que no es así y que está refugiado en un enclave secreto. Pero no es lo único que hemos dado por cierto y que ahora se derrumba ante la aparición de testimonios y pruebas que desmontan la verdad. Así ha sucedido ahora cuando se afirma que Daniel Sancho ha mentido respecto a la cena de lujo que los policías le ofrecieron en un resort de lujo como premio a su buena conducta y actitud colaborativa a la hora de detallar el crimen y localizar las partes perdidas del cuerpo descuartizado de su amante.

Anantara Web Oficial

Nadie daba crédito al saber que Daniel Sancho, tras asesinar a su pareja y descuartizarlo, tenía libre acceso a un teléfono móvil con el que se puso en contacto con su familia y amigos. Pero también tuvo ocasión de hablar con periodistas y programas de televisión, lo que generó un gran revuelo mediático. No tanto por la llamada en sí, sino más bien por su contenido. “Me han tratado muy bien y para que te hagas una idea de lo bien que me tratan, estoy cenando con ellos en el mejor hotel de la isla, en el Anantara”, aseguraba el propio detenido, que aseguraba estar en este hotel de cuatro estrellas situado en la isla de Koh Samui, la misma en la que ahora está en prisión preventiva a la espera de juicio.

Pues parece que esta afirmación pasa a engrosar la larga lista de mentiras de Daniel Sancho. ‘El programa del verano’ de Telecinco ha desvelado que no estuvo cenando la noche que él decía en el Seen Beach club Samui junto a la policía. Al menos eso es lo que han asegurado desde el propio restaurante, que sí confirma que el joven chef ha ocupado sus privativas mesas para saciar su apetito, pero que fue la mañana del 3 de agosto, al día siguiente de cometer el crimen. En ese instante aún no había sido detenido, pues todavía estaba afanando desperdigando las 14 partes del cuerpo de su amado por la isla tailandesa.

Seen Beach club Samui Web Oficial

Pero no es la única mentira que destacan desde el programa veraniego de las mañanas de Telecinco. También ponen el foco en el hotel de cinco estrellas en las que se hospedó Daniel Sancho y Edwin Arrieta. Fue el cirujano colombiano quien reservó la habitación y allí durmieron la primera noche. Sin embargo, al día siguiente el joven hizo otra reserva en una villa cercana, donde finalmente se cometió el crimen. Es decir, aunque tenían dónde dormir en el hotel más lujoso de la isla, se las ingenió para llevar a su pareja donde le quitaría la vida. Estas tretas juegan en su contra de cara al futuro juicio, pues se presupone la premeditación, como el hecho de comprar las herramientas necesarias un día antes de llevar a cabo su macabra hazaña. No fue un accidente, como mantuvo.