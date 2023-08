EXCLUSIVA. Frank de la Jungla: "Espero que con Daniel Sancho no pase lo peor"

Un desacertado comentario en Twitter del periodista Javier Negre, en el que equiparó el asesinato del colombiano Edwin Arrieta con el "sufrimiento" experimentado por Yuyee Intusmith, la ex esposa de Frank Cuesta, durante sus más de seis años de encierro en una cárcel tailandesa por posesión de 5 miligramos de cocaína, ha levantado la indignación del conocido popularmente como Frank de la Jungla, Negre escribió que “del calvario que le espera al hijo de Rodolfo Sancho sabe mucho Frank Cuesta", a lo que este último respondió airadamente en las redes con un "señor Negre, ¿es usted gilipollas o simplemente entrena para ser el río más su normal de España? Me cagó en la p… madre que le parió".

Puestos al habla con Frank, que se encuentra dirigiendo su santuario de animales abandonados en una localidad de Tailandia, nos asegura que “el caso de Daniel Sancho no tiene nada que ver con el de Yuyee, el comentario de ese periodista es totalmente inapropiado. Por eso me he agarrado el cabreo… Pero, bueno, no pasa nada, no merece la pena seguir insistiendo en el asunto, ya he dicho todo lo que tenia que decir al respecto. Ahí se queda.”

Le preguntó si no es extraño que Daniel confiese que este domingo por la noche estaba cenando con los policías que le detuvieron en un lujoso hotel. “No me parece extraño, seguramente te, Daniel ha colaborado con los agentes y decidieron cenar juntos antes de que el hijo de Rodolfo Sancho fuera llevado a prisión. Sería por agradecimiento a esa colaboración”.

Como decimos, se encuentra en tierras tailandesas, retirado de la televisión y “dedicado en cuerpo y alma a mi familia y los animales salvajes del santuario. Si me pregunta por el caso de Daniel Sancho prefiero no hablar por respeto a su familia, que se que está muy preocupada y jodida por la situación. Solamente, añadir que ha sido una terrible desgracia. Pero hasta que no se vaya aclarando un poquito es mejor no decir nada. Únicamente, que espero que no pase lo peor…”

Se refiere a que en un próximo juicio le condenen a la pena de muerte. Aún así, es potestad del rey de ese país conmutar esa condena y sustituirla por otra de cadena perpetua. En ese caso, y si las autoridades españolas y tailandesas llegan a un acuerdo, el hijo del actor pasaría ocho años en una prisión del lugar donde se produjeron los hechos, y el resto en una cárcel de nuestro país.

Acaba de abandonar el hospital en el que le atendieron tras sufrir una mordedura de una serpiente venenosa: “estoy en plena recuperación, pero todavía ando jodido. Es que sufrí la peor mordedura de víbora posible, podría haber muerto si no me pillan a tiempo. Esto va para largo, porque la inflamación desaparecerá, pero todo ese veneno tiene que pasar por los riñones, el hígado… y sanar del todo necesita su tiempo. Me estoy cuidando mucho y sigo al pie de la letra las indicaciones de los médicos. Debo estar tranquilo y sin sobresalto. hospital. Es una mordedura muy rara. En comparación con la víbora verde de España , el efecto es rapidísimo. A los treinta segundos sentía un dolor brutal y a los cinco minutos tenía la mano como una patata. Pero parece que la inflamación va a remitir completamente pronto. Este dedo -el de la mordedura- estará con problemas durante unos meses, porque la inflamación afecta a los tendones, y ahora, la mano solo puedo utilizarla como posadera".

No es la primera vez que Frank sufre un percance de este tipo. Según desveló en una entrevista hace años, en el 2000 vivió un episodio similar que le llevó a pasar cuatro días en coma. Afortunadamente, puso recuperarse, pero estuvo al borde de la muerte. De hecho, un amigo que iba con él también fue mordido y acabó muriendo.

De momento, no se le pasa “por la cabeza volver a la televisión. Aquí estoy muy tranquilo y mi familia me necesita, Estuve hace poco en “El hormiguero”, porque allí siempre se portan muy bien conmigo, pero, ahora, todo lo que hago es en Internet. Sinceramente, la televisión actual no me atrae absolutamente nada. Se lo aseguro”.