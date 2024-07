Las duras palabras de Manu Tenorio hacia su padre: "No fue un ejemplo a seguir"

Manu Tenorio acaba de lanzar su primer single de la segunda parte de 'La verdad'. En el marco de la promoción, ha concedido una entrevista a 'El Español' donde ha hablado de sus complicados comienzos para abrirse paso como artista y ha reflexionado sobre la paternidad.

La relación de Manu Tenorio con su padre

"Tengo un tío que se llama Pedro y es como si fuese mi padre, porque aunque lo he tenido no fue un ejemplo a seguir. Tengo claro que no nací con un manual de instrucciones y que la forma de relacionarme con mi hijo no será desde la dictadura, ni desde la superioridad", ha explicado el músico, revelando un vínculo nulo con su progenitor.

Esta no es la primera vez que Tenorio recuerda su mala relación con su padre:"Mi padre no fue un ejemplo a seguir, pero gracias a ello mi tío Pedro ocupó su lugar", manifestó hace algunos años en el programa 'Viva la vida', repitiendo esta misma frase.

Pese a que después de la marcha de su padre, el músico su madre y su hermana tuvieran que irse a vivir con sus abuelos, él confesó lo primero que hizo cuando tuvo suficientes ingresos: "Le compré una casa a mi madre cuando gané mi primer dinero importante y es una de las cosas más bonitas que me dio esta profesión", explicó también hace algún tiempo.

Un matrimonio más que consolidado

El extriunfito también en la charla con'El Español' se ha deshecho en halagos hacia su mujer, la periodista Silvia Casas, a quien ha definido como su "bastión" y un "timón" que "llena un vacío".

La pareja se dió el 'Sí quiero' en 2008, después de una relación sentimental de dos años. Fruto de su amor, en 2013, nació su primer y único hijo, Pedro (10 años). "Una de las cosas que me enamoró de ella es que es una mujer con muchísimo talento, con muchas capacidades, inteligente… esos son los atractivos que me conquistaron. Ha sido un baluarte", reveló el compositor a '¡Hola!' en 2023.