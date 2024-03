﻿Edmundo Arrocet sobre su presunta nueva novia: “Lo importante es que somos felices, lo malo sería que la presión mediática estropee esta relación”

Cuando hace ocho meses, Edmundo Arrocet nos confesó en exclusiva que tenía una novia inglesa, no podíamos imaginar que se trataba de una mujer de 28 años, cuarenta y seis menos que él. Ahora aparecen juntos en la portada de una revista que se presta a todo tipo de conjeturas. ¿Son novios, amigos especiales, amantes o simplemente mantienen una buena amistad?

Edmundo, en una entrevista concedida a la revista PRONTO, indica que “lo que importa es que somos felices, lo malo es que la presión mediática acabe perjudicando a esta relación, porque a Marta la esperan los fotógrafos hasta en la puerta de su trabajo, es un agobio continuo.”

Conteste a los que le acusan de haber hecho con Marta un posado robado.

Eso es falso, nosotros no nos prestamos a eso, nos pillaron y ya está. Me están amargando la existencia con tanta mentira. Se meten en la vida de uno y es muy molesto. Simplemente estaba paseando con Marta, no teníamos conocimiento ro de que hubiera fotógrafos siguiéndonos.

Pero debería aclarar si esa joven es su novia o no.

Ya conté hace meses que estaba conociendo a un chica inglesa, quédese con eso.

¿Tampoco es cierto que ha dejado plantados a los del programa “De viernes”, a pesar de que tenía firmado un precontrato con ellos?

He decidido no ir, porque cada vez que se meten en mi vida se arruina todo,

¿Le ha pedido Marta que no hable de su relación?

Ella no me dice nada de eso. Es que se están haciendo comentarios que molestan, como que puede ser mi nieta, dichos con mala idea.

Hace ocho meses contó que se había reunido con una mujer inglesa en Brasil y que viajaron juntos a más lugares.

Y es verdad, no mentí. También dije que nos estábamos conociendo, acuérdese. Pues eso es lo que hay. Lo que me duele es que salga con quien salga ya me arman un follón. Gente que no me conoce, que no me ha visto en la vida, sale hablando de mí en televisión, y se dicen muchas mentiras. Estoy harto… porque dicen muchas payasadas. Y si realmente hay algo serio entre Marta y yo acabarán estropeándolo con tantas falsedades. Que nos dejen tranquilos de una vez…

Aquí opinan hasta las hijas de María Teresa Campos.

Que digan lo que quieran. Yo recuerdo a su madre con enorme cariño y la voy a seguir queriendo siempre aunque habíamos terminado.

Es que hasta le han liado con familiares muy directos.

Figúrese, con mi sobrina y con mi hermana. Ya es de vergüenza. Antes de hablar que se informen de la identidad de las personas.

Y llegaron a asegurar que esta arruinado.

Me entra la risa. Que investiguen mis negocios de energías renovables y otros relacionados con el campo. No tienen ni puñetera idea de lo que yo tengo. Es que no aciertan ni una. Ni tan siquiera es cierto que me he acostado con Gema Serrano, que la tengo un gran cariño y solamente es una buena amiga.