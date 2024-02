Elena Furiase, tras su paso por la alfombra roja de los Goya: "Los insultos dañan"

Como miembro de la Academia de Cine, Elena Furiase fue uno de los rostros conocidos que el pasado sábado 10 de febrero acudió a la gala de los Premios Goya, que se celebraron en Valladolidad. Pero, no ha sido hasta ahora, que la actriz ha hecho una reflexión en su perfil de Instagram.

"Hoy he visto esta foto de Fernando Montero que muestra la realidad, al menos para mí, de lo que supone una alfombra roja", ha escrito Furiase este jueves junto a una foto en la que aparece con rostro serio durante la gala. "Esas manos entrelazadas como si estuviesen operando a algún ser querido muestran una clara preocupación. La alfombra no es solo un lugar para pasearse y mostrar lo 'guap@s o no' que vamos. Es mucho más".

La hija de Lolita Flores hace una reflexión sobre estos actos públicos: "Es enfrentarse a preguntas, a veces indiscretas, otras personales. O cómo contestar a 'cuál es tu siguiente proyecto' si ahora mismo no tienes ninguno. O defender injusticias sociales, los abusos... Darle voz a masacres contra la humanidad, a asesinatos injustos de gente que solo hacía su trabajo o a manifestaciones que luchan por un bien general".

Nerviosismo por sentirse juzgada

"Y exponerte a la crítica: 'Vas fatal vestida', 'No hablaste de', Tú que no trabajas' o 'Tú que eres una roja de mierda o un facha de mierda (que son palabras que deberíamos dejar de utilizar, más que nada porque aquella época ya pasó... Pero en fin, ese es otro melón)", ha comentado sobre el nerviosismo que produce la sensación de sentirse permanentemente juzgada. "Infinidad de negatividad de gente que ni siquiera te conoce personalmente. Menos mal que también hay crítica buena. Gente que te aplaude porque dijiste una bonita frase o fuiste coherente en una respuesta. Es algo ligado a nuestro trabajo y está bien que así sea. Pero no es fácil, nunca es fácil". La sobrina de Rosario Flores sentencia: "La realidad es que los insultos dañan y las alfombras imponen. Y que somos humanos, más de lo que puede parecer", añade