Elle MacPherson revela que padece cáncer

La súper modelo australiana ha revelado, en una entrevista con «Australian Women’s Weekly», que padece cáncer de mama. Una confesión que se produce a propósito del lanzamiento de su nuevo libro homónimo, «Elle», que acaba de ponerse a la venta. «Fue un shock, fue inesperado, fue confuso, fue desalentador en muchos sentidos», reconoce la australiana. Elle Macpherson, que este año ha cumplido 60 años, publica sus memorias «a corazón abierto», donde «revela las experiencias de la vida real que empoderaron a Elle para poder superar desafíos, enfermedades y conflictos internos», según describe una cita que ella misma ha usado para publicitar su biografía en su perfil de Instagram, donde cuenta con 745.000 seguidores.

Es en el capítulo «Don’t Sweat the Small Stuff» (en español, «No te preocupes por las cosas pequeñas»), en el que revela por primera vez que hace siete años fue diagnosticada de cáncer de mama. «Me dio la oportunidad de profundizar en mi sentido interior para encontrar una solución que funcionara para mí», ha explicado la top model conocida como «El Cuerpo».

Según asegura en el libro, pidió consejo hasta a 32 médicos antes de tomar una decisión. Los expertos la aconsejaron someterse a quimioterapia, pero ella no estaba por la labor. Finalmente, decidió irse a Miami, desconectar en la playa, aislarse y meditar. Y supo entonces cómo quería librar su propia batalla contra el cáncer.

En lugar de someterse a tratamiento médico, Macpherson optó por «un enfoque intuitivo, holístico y guiado por el corazón» para tratar su enfermedad, aunque contando en todo momento con el respaldo de su médico de cabecera, especializado además en medicina integrativa, basada en una combinación de terapias y cambios en el estilo de vida. «Elegí un enfoque holístico. Decirle no a las soluciones médicas estándar fue lo más difícil que he hecho en mi vida. Pero decirle no a mi propio sentido interior habría sido aún más difícil», relata la modelo.

Durante su proceso de «sanación», Macpherson alquiló una casa en Phoenix (Estados Unidos) durante ocho meses para tratar su enfermedad holísticamente bajo la guía de su médico de cabecera, un naturópata, un dentista holístico, un osteópata, un quiropráctico y dos terapeutas.

La top, que compartió en los 90 pasarela con Naomi Campbell, Claudia Schiffer y Cindy Crawford, entre otras, reconoce que su cáncer está en «remisión clínica», aunque ella prefiere llamarlo «bienestar absoluto». Previo a este diagnóstico, en 2013, Elle Macpherson ya había tenido un susto por cáncer después de que le encontraran un bulto benigno en su pecho.

El ejemplo de Newton-John y Steve Jobs

En 2018, Olivia Newton-John explicó en el programa «Seven Night Sunday» que estaba luchando contra sucáncer de mama «con medicinas modernas y terapias naturales», y que le estaba «yendo bien, muy bien». Desgraciadamente, la actriz australiana falleció cuatro años después, en 2022, a causa de su enfermedad. «Hablamos un par de veces cuando me diagnosticaron y también durante nuestro proceso de curación», reconoce Macpherson en su entrevista en «Australian Women’s Weekly». «Hicimos las cosas de manera diferente, pero compartimos experiencias y cómo nos sentimos y cómo abordamos las cosas», explica Macphershon sobre su relación con la intérprete que dio vida a Sandy en la película «Grease» (1978).

Steve Job es otro de los rostros conocidos que optó por la medicina alternativa cuando le diagnosticaron un cáncer de páncreas. Según su biógrafo, Walter Isaacson, el fundador de Apple había rechazado durante nueve meses someterse a una operación ignorando la opinión de su familia y de los expertos. Finalmente, optó por la medicina tradicional, pero para entonces fue demasiado tarde: la enfermedad ya se había extendido a los tejidos que rodeaban este órgano vital. Steve Jobs falleció en octubre de 2011 a consecuencia de un paro respiratorio derivado de la metástasis del cáncer que padecía.