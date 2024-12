Emma García fue la primera en sospechar que Belén Rodríguez tenía un serio problema en la garganta

Se puede decir sin lugar a dudas que Emma García es una especie de "hada madrina" de su compañera y amiga Belén Rodríguez. Fue la presentadora la que recomendó a la tertuliana de su programa "Fiesta" que acudiera a consulta médica para que la examinara y diera un diagnóstico a la vista de los constantes dolores de garganta de Belén, quien se llevó una desagradable sorpresa al conocer que tenía un tumor maligno.

Belén Rodríguez Mediaset

Parece ser que lo han pillado a tiempo y que con un tratamiento adecuado se puede combatir con grandes esperanzas de recuperación.

Ayer sábado, las dos amigas se vieron las caras en televisión y Belén explicó que "estoy bien, me duele mucho la garganta y el oído, pero me siento con muchas ganas de de vivir y muy positiva".

Desde que se supo su enfermedad, ha recibido multitud de mensajes de cariño y de ánimo: "No sabía que soy tan querida, me emocionó mucho al leer tantos mensajes de apoyo, es increíble. Y hay que reírse, si no lo haces, no puedes salir adelante. Voy a seguir con mi rutina diaria, sin dejar de ir al gimnasio y afrontando este bache lo mejor posible".

Pero recuerda con cierto pesar que "yo sabía que tenía algo malo, lo notaba. Me empezó a doler la garganta en el mes de mayo, pensaba que era un resfriado que se había complicado, pero no, la realidad ha sido descubrir que tengo ese tumor al que me enfrento con total entereza y decisión".