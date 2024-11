Así se enteró Belén Rodríguez que tenía un tumor en la garganta

Este martes, la revista ‘Semana’ adelantaba su portada del kiosco rosa para dar voz a Belén Rodríguez, que anuncia su decisión de alejarse de los focos para batallar contra un cáncer: “Dejo la tele, me han detectado un tumor de garganta”, reza el titular. La noticia cayó como un jarro de agua fría para todos aquellos que compartieron infinidad de horas con ella en un plató de televisión, así como aquellos espectadores que la tenían como un rostro habitual. Belén Esteban y Kiko Hernández reaccionaron en directo desde ‘Ni que fuéramos Shhh’ a la revelación, enfrentándose en el último tramo del programa a la portada. Poco a poco se han ido sucediendo reacciones de amigos y compañeros de profesión que le desean toda la fortaleza del mundo, además de aplaudir su determinación de plantarle cara a la enfermedad.

Belén Rodríguez anuncia que padece cáncer de garganta Semana

La colaboradora tenía acordada la entrevista con la citada publicación, peo tres días antes de sentarse con ellos recibió el diagnóstico. Fue un mazazo tremendo para ella, conocedora del duro proceso que supone luchar contra un cáncer. Fue testigo del declive de su íntima amiga, Mila Ximénez, a quien acompañó hasta el último momento junto a Kiko Hernández, quien promete dejar a un lado sus diferencias y rencillas para hacer lo propio con ella. Pese al duro revés que supuso lo que le comunicaron los médicos, decidió seguir adelante con la entrevista pactada, aunque el enfoque sería bien distinto. En vez de centrarse en sus méritos profesionales y hacer un alegre repaso a sus aventuras televisivas, la charla se centró en su enfermedad, cómo la afronta y cómo le acompañan los suyos.

Belén Rodríguez se ha armado de valor para poner en conocimiento de todos la enfermedad contra la que le ha tocado luchar. No quería que fuesen terceras personas quienes se apoderasen del discurso. Así, ha detallado cómo se le presentó un dolor en la garganta persistente que le acompañó durante varios meses. Era reticente a acudir a un médico a realizarse un examen, aunque “sabía que algo iba mal”, reconoce a la mencionada revista. Pero su ginecóloga terminó por convencerla y el 21 de noviembre tuvo su cita con el otorrino, quien le sometió a una batería de pruebas. Al pedir una segunda opinión a otro doctor, Belén comenzó a percatarse de que se enfrentaba a algo grave: “Me dicen que lo que tengo es un tumor maligno y que me tengo que hacer todas las pruebas. Me lo dijeron con un tacto tremendo”.

Belén Rodríguez y Kiko Hernández en una imagen de archivo Gtres