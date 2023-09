La emotiva carta de Christian Gálvez a Patricia Pardo

«Así lucía el cielo de Madrid el día de nuestra boda. La vida no ha podido hacernos un regalo de aniversario mejor que colocar un lucero más en nuestro Campo de Estrellas. No podemos estar más enamorados y felices esperando a nuestro bebé», rezaba el texto con el que hace unas semanas Christian Gálvez y Patricia Pardo compartían que se habían casado y que esperaban un bebé. Desde el principio se han dedicado muestras de amor en público, y en redes, y quizá por ese motivo el presentador no ha dudado en dedicarle la siguiente carta:

Junto una fotografía en la que aparece abrazándola por detrás, Gálvez confiesa que «te admiro desde que te conocí, pero desde esta semana te admiro aún más si cabe». Y realza su labor en la pequeña pantalla: «Con muchas cosas a favor pero otras tantas en contra, has aguantado, has luchado, has trabajado, has perseverado. Has sido una gran profesional, te has levantado antes que nadie, te has acostado más tarde que todos. Y eso que era tu semana, la semana de tu 40 cumpleaños. Tu profesionalidad te hace buscar la excelencia en cada momento. Que debería ser lo normal pero en tu caso es único y excepcional. Muchos no saben el tesoro que tienen a su lado. En definitiva, no has dejado de ser tú». También destaca cómo es fuera de la televisión: «Has sido una madre ejemplar y una pareja perfecta. Atenta, preocupada, cariñosa y generosa. No puedo dejar de estar orgulloso al verte cuidar y educar a las peques. Qué gran inspiración eres para ellas y qué gran inspiración serás para nuestro bebé».

El presentador se considera profundamente afortunado por tener junto a él a «una mujer, una compañera de vida, que me hace mejor, que me hace sentir único. Pero la realidad es que tú sí eres única». Para concluir el escrito, Gálvez desvela su deseo de «otros 40 años más unidos. Por muchos amaneceres, '5 sentidos', 9 rosas, desayunos, 'cachorritos', legos y abrazos juntos. Mi luz, mi camino, mi inspiración: tú».