Patricia Pardo ya ha decidido el nombre de su hijo, pero Christian Gálvez no está de acuerdo

Patricia Pardo ha regresado especialmente feliz de las vacaciones. Este lunes 28 de agosto fue su primer día en el plató de ‘El programa del Verano’ después de unos días de asueto. Lo hacía hablando sin problema alguno del bebé que está esperando junto aChristian Gálvez, dando detalles como el sexo del que será su primer hijo en común, el estreno para el presentador. Será un niño y este martes la conductora del matinal de Telecinco ha dado un paso más en sus confesiones y ha reconocido que ya tiene el nombre elegido del pequeño. Al menos sí cuál quiere ella, aunque no todos estén de acuerdo en casa. Una conversación distendida con sus compañeros de plató entre chanzas que ha dado mucho juego para los espectadores.

La presentadora parece estar convencida de cómo va a llamar a su próximo hijo, pero tiene un conflicto familiar, porque sus hijas y su marido han decidido otro nombre. Ahora es el momento de las negociaciones y parece que este detalle lo sabe bien Isabel Rábago, que no dudaba en preguntar a bocajarro esta delicada cuestión: “¿Cómo se va a llamar el niño? Pues yo no entiendo cómo no lo llamas Carlos, es un nombre precioso, no me gustó nada el comentario que hiciste”, soltaba la periodista divertida para recordarle a su amiga que este es el nombre que sus hijas desean y “están como locas por tener un hermanito”. Patricia Pardo no dudó en entrar al trapo también divertida, tratando de mantener el nombre que ella desea en secreto: “Está enamoradísima de un Carlos”.

A Patricia Pardo se le vino un recuerdo a la cabeza en ese momento sobre el parto de su segunda hija: “No sé por qué a la mayor le gusta tanto, porque cuando yo estaba embarazada de Sofía, ella llamaba a la tripa ‘Carlos’ y yo le decía ‘a ver hija, céntrate, que es una niña”. Pero ahora que tendrá al fin un niño, quiere ser ella quien escoja el nombre del pequeño, aunque luego pueda entrar en negociaciones: “Yo tengo decidido el mío”. Eso sí, Christian Gálvez también tiene su propia idea de cómo llamar su primogénito. De hecho, ya hay quien especula que su elección es “Leonardo o Leo”, por su fascinación por Da Vinci, pero “no van por ahí los tiros”, descarta. Por eso, “de momento”, no pueden anunciar cómo se llamará.

También ha surgido un nombre unánime en el corrillo de amigos en pleno directo. Teniendo en cuenta el valor que tienen las raíces gallegas de la presentadora y cómo se lo ha contagiado a su marido, han propuesto el nombre de “Santiago”, pero parece que tampoco han acertado: “No, no… cómo son”, decía Patricia Pardo sin saber muy bien cómo salir airosa sin decir cuál es su elección. Lo que sí ha zanjado el tema diciendo qué opción está descartada, por mucha ilusión que haga en casa: “Mis hijas quieren Carlos de toda la vida. Lo siento hijas, pero no. No lo veo”.