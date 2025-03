La emotiva carta de Rumer, hija de Demi Moore, antes de la Gala de los Oscar 2025: "Eres una fuerza"

Ayer, 2 de marzo, se celebraba la 97 edición de los Premios Oscar. Una gala a la que acudía finalmente, tras toda la polémica en la que se ha visto envuelta por sus tuits del pasado, la española Karla Sofía Gascón. Uno de los momentos más esperado de la ceremonia es en el que se revela el premio a la Mejor Actriz que finalmente recayó en Mikey Madison, por su papel de prostituta en Anora, y que dejaba a Demi Moore, nominada por "La Sustancia", sin la codiciada estatuilla.

Minutos antes de pisar la alfombra roja, Rumer Willis, hija de la actriz y de Bruce Willis, compartía en su perfil de Instagram una emotiva carta en la que mostraba el orgullo que siente hacia su madre: "Eres mi heroína", le dedica.

"Viéndote hoy, de pie en tu poder, en tu brillantez, en la culminación de décadas de trabajo duro, resistencia y talento innegable— nunca he estado más orgulloso. Has dedicado tu vida a tu arte, vertiendo cada pizca de ti mismo en las historias que cuentas, los personajes que das a la vida y las barreras que continúas rompiendo. Y esta noche, el mundo será testigo de lo que siempre he sabido: eres una fuerza", comienza la misiva.

"Desde el momento en que tuve la edad suficiente para entender lo que haces, he visto con asombro -no sólo como tu hija, sino como una actriz- aprendiendo de la forma en que navegas esta industria con fuerza, gracia y una dedicación inquebrantable a tu arte. Nunca has tomado el camino fácil. Has superado los límites, desafiado las expectativas, y una y otra vez, allanado el camino para que tantas mujeres entren en su poder. Y aquí estás, todavía liderando, todavía inspirador, todavía demostrando que la grandeza no es solo talento, sino sobre perseverancia, pasión, y una creencia inquebrantable en ti mismo", continúa.

97th Academy Awards - Arrivals Jordan Strauss/Invision/AP Agencia AP

"No importa lo que pase esta noche, ya eres ganadora ante mis ojos. Porque tu legado no está solo en los premios o galardones, está en la forma en que has redefinido lo que es posible, para ti y para cada mujer que se atreve a soñar", le dedica.

"Te amo más de lo que las palabras pueden decir. Ahora ve a brillar, mamá. Sé que vas a ganar Big Baby", finaliza llena de orgullo por su madre.