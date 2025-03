Oscar 2025: Malestar en el equipo de Demi Moore por una presunta traición

El equipo de rodaje de "La Sustancia", la película de terror que protagoniza Demi Moore, una de las favoritas con nominaciones a varias categorías de los Oscar, está viviendo estos días una crisis interna, palpable en el hotel Andaz West en el que se alojan, a poca distancia del Paseo de la Fama de Hollywood. La guerra desatada la ha provocado la nominación de Maryline Scarcelli por su trabajo de maquillaje y peluquería en la película de Coralie Fargeat y la exclusión de Frédérique Arguello, la peluquera jefa que la había contratado como asistente. Se produjo después de que la artista tuviera que abandonar el rodaje de la película a tan solo tres semanas del final, debido a problemas familiares.

La sustancia con Demi Moore Working Title Films

La tensión es aún mayor porque la película es la favorita para esta estatuilla. Maryline Scarcelli, de 46 años, tiene una trayectoria brillante con trabajos muy reconocidos en películas como "Plus Belle la Vie". También ha sido estilista de Emily Blunt en "The English" y de Elisabeth Moss en "The Veil", además de otros rodajes internacionales. "Mi nominación al Oscar es una aventura extraordinaria", confesaba recientemente.

Por su parte, Arguello trabajó durante cinco meses en el proyecto dirigido por Coralie Fargeat, pero tuvo que abandonar por problemas familiares y confió en Scarcelli. Esta es la que aparece en la lista de nominados junto a Pierre Olivier Persin, diseñador de efectos especiales de maquillaje, y la maquilladora principal Stéphanie Guillon. Arguello defiende su contribución, sobre todo en la creación de los peinados de los personajes, decisivos en este film. "Trabajé en la creación de los peinados y, como era un equipo pequeño, solo estábamos mi asistente Marilyne y yo. Me llamó justo antes de que comenzara el rodaje, buscando trabajo, y la contraté", contó a "Deadline".

Demi Moore en una escena de «La sustancia» Filmin

A pesar de sus esfuerzos por ser incluida en la nominación, Mubi, el distribuidor de la película, no logró que su nombre apareciera en la lista de la Academia. Ni siquiera se tuvo en cuenta que Arguello ya había ganado el mismo premio en los BAFTA y los Critics Choice Awards junto a su equipo.

Las dos reclaman su lugar

Scarselli ha contraatacado revelando que un error cometido por Arguello con una peluca de Moore había llevado a la actriz a decidir no trabajar más con ella, lo que dejó a Scarselli a cargo de su cabello durante el resto de la filmación. "Después de un mes de rodaje, cometió un error con la peluca de Demi Moore. Después de este accidente, Demi Moore ya no quiso trabajar con ella. Yo me encargué de su cabello para el resto de la producción". Y añadió: "Es realmente incómodo y lo siento mucho por ella, pero creo que yo también estoy en mi lugar en los Oscar, porque también estuve haciendo el trabajo de peinar a Demi".

El renacer de Demi Moore

"La Sustancia" cuenta la historia de Elisabeth Sparkle, una celebridad de Hollywood que al cumplir 50 años es despedida de la compañía en la que trabaja porque es demasiado mayor para seguir protagonizando el programa de aeróbicos que solía hacer. En su búsqueda por rejuvenecer, Sparkle recurre a un misterioso líquido que promete devolverle juventud y vitalidad, pero tendrá aterradoras consecuencias.

Gracias a su excelente interpretación, Moore obtuvo su primer Globo de Oro. En su discurso habló sobre lo emocionada que se sentía al recibir su primer premio tras más de 30 años de carrera en la interpretación. "Al hacer La Sustancia exploré algo que nunca había explorado antes en el cine, muchas escenas en solitario y sin diálogo, íntimas, desnuda".

Para dar vida a la versión degradada de Sparkle, tuvo que someterse a sesiones de maquillaje que duraban entre 6 y 9 horas diarias, ya que utilizaban muchos prostéticos en su cuerpo con el fin de mostrar el impacto físico de la sustancia. "Los prostéticos son muy frágiles y delicados. No es como si tuvieras tiempo de practicar con todo puesto, es como si fueras encontrando el modo el mismo día, no puedes comer o beber porque los prostéticos son muy delicados y se pueden caer", detalló.