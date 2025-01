La emotivas palabras de Sara Carbonero sobre la superación: "Es una actitud ante la vida"

Sara Carbonero fue la encargada de entregar el Premio Superación al atleta con parálisis cerebral, Álex Roca, dentro de la gala de los premios Next Generation de la revista "Men's Health". La periodista subió al escenario y pronunció un emotivo discurso sobre la superación. "La superación es la persona a la que voy a entregar este premio, Álex Roca. Eso es superación con mayúsculas", aseguró y añadió que: "Superación es una actitud ante la vida que todos deberíamos adoptar. No compararnos con nadie, no competir con nadie, sino con nosotros mismos", finalizó.

Carbonero se refería con estas palabras no solo al atleta sino también exponía su filosofía de vida. La periodista ha dado siempre muestras de una gran fortaleza ante los desafíos personales a los que ha tenido que hacer frente a lo largo de su vida. La exmujer de Iker Casillas fue diagnosticada de cáncer en 2019. "Ser cada día un poquito mejor, una mejor versión. Y también, en esta vida llena de adversidades, no podemos cambiar lo que nos toca o nos falta, solo la realidad de encararlo. Todos los que estamos aquí somos más fuertes y resilientes", destacó recibiendo el aplauso de todos los asistentes a la gala.

Durante su participación en la gala benéfica ELLE X Hope hace unos meses, Carbonero habló sobre su experiencia con el cáncer: "Nunca sabes lo fuerte que eres hasta que ser fuerte es la única opción", destacó rompiéndose a llorar.