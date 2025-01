Primeras imágenes de Sara Carbonero con su nueva ilusión: "Enamorada de nuevo"

El 2024 no fue especialmente bueno para Sara Carbonero. Así lo expresó ella misma en sus redes sociales: "Gracias por todo lo que me has enseñado a base de golpes y resiliencia. Gracias por ayudarme a hacer una criba y saber quién sí y quién no. Siempre te recordaré como el peor año de mi vida, pero serás solo eso, un vago recuerdo".

Fue un año marcado por su ruptura con Nacho Taboada, la enfermedad de su madre y la muerte de dos personas muy cercanas a ella.

Pero parece que el 2025 ha empezado con buen para ella, a tenor de las fotografías que acaban de ver la luz en la portada de la revista "Lecturas". La presentadora ha sido captada en actitud muy cómplice con un hombre, el empresario José Luis Cabrera. "Enamorada de nuevo", aventura el magacín citado anteriormente.

Cariño e intimidad rezuman en las imágenes publicadas, y por su contexto queda claro que Cabrera está perfectamente integrado en el círculo familiar de Carbonero, puesto que se tomaron en un partido de fútbol del hijo mayor de la presentadora, fruto de su anterior relación con Iker Casillas.

El empresario es un viejo conocido de Carbonero. De hecho, en 2021 ya fueron fotografiados juntos mientras se encontraban de viaje de amigos en la isla canaria de La Graciosa, entre los que también estaban la periodista Isabel Jiménez y su marido, Álex Cruz.

Sus encuentros se han sucedido desde entonces, y volvieron a disfrutar de una escapada juntos a Lanzarote el pasado verano. En Nochevieja volvieron a La Graciosa, donde él cuenta con una casa, y según "Lecturas" fue entonces cuando oficializaron su relación.

Una relación que parece consolidarse a cada día que pasa, puesto que en las últimas semanas también se han dejado ver juntos por Madrid en varias ocasiones, como en el Circo del Sol o en el parque temático medieval Puy Du Fou en Toledo.