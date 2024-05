El emotivo gesto de Sergio Ramos con Pilar Rubio por el Día de la Madre: “Por tu amor incondicional, inspiración y paciencia”

Los rumores sobre crisis matrimonial entre Pilar Rubio y Sergio Ramos no han cesado desde que se especuló hace unos meses que la pareja no estaba pasando por su mejor momento. No han sido pocas las veces, aunque ninguno lo veía necesario, que han contestado sobre la supuesta crisis. Este domingo, por el Día de la Madre, Sergio Ramos ha dejado las cosas claras con un gesto muy tierno para la madre de sus hijos.

En la publicación que ha compartido el futbolista en su perfil de “Instagram” se puede ver un vídeo en el que junta a todos sus niños: Sergio Jr, de nueve años; Marco, de ocho; Alejandro, de cinco; y Máximo Adriano, de tres. En la secuencia se muestra el espectacular ramo de flores que han preparado y su intención de sorprender a Pilar Rubio en un día muy especial para todos ellos. “Única y luchadora. La número uno por tu amor incondicional, inspiración, entrega… y paciencia. Cada día contigo es un regalo. Feliz día a todas las madres. En especial a ti, amor mío Pilar. ¡Te quiero con locura!”, decía en el texto que acompañaba a la publicación.

En muy poco tiempo el vídeo, cuenta ya con casi 100 mil reproducciones, ha tenido una gran repercusión y no han tardado en llegar las respuestas de sus seguidores y amigos, que reaccionan con emoción al gesto que ha tenido con la presentadora. No ha sido el único momento que el futbolista ha querido dedicar a su familia. En sus historias ha dejado constancia de lo importante que es su madre en su vida.

Sergio Ramos junto a su madre Instagram

Con un vídeo en el que la sorprende con un ramo de dimensiones similares al que le han regalado a Pilar Rubio, han posado madre e hijo: “Madre solo hay una y la mía es la mejor. Te quiero maa”, dedicaba Sergio en su perfil. El futbolista ha demostrado con estos sencillos gestos que lo más importante en su vida son las personas que han llegado para quedarse, su familia. En el momento tan cómplice que ha tenido con la presentadora y madre de sus hijos se puede ver cómo se funden en un beso tras el que, si bien podían quedar rumores de crisis, ahora se demuestra que la pareja vive su mejor momento tanto profesional como sentimental con una familia muy fuerte y unida.