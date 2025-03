El emotivo mensaje de Marta Riesco ante el final de "Ni que fuéramos Shhh": "Jamás lo habría creído"

Hoy finaliza "Ni que fuéramos Shhh" en TEN. El programa cierra el telón para siempre y gran parte del equipo se traslada a TVE, su nueva casa, a excepción de Kiko Hernández. El próximo 22 de abril se estrenará en la cadena pública el nuevo magacín de las tardes capitaneado por Valldeperas, "La familia de la tele", que tendrá de presentadores a María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand.

Desde que se conoció el traslado del programa a TVE había máxima expectación por conocer qué colaboradores saltarían a la primera cadena. Por fin, después de una larga espera, se ha confirmado quién acompañará a María Patiño y Belén Esteban en esta nueva etapa televisiva.

Marta Riesco se va a TVE

Una de las personas que más ha pedido la audiencia que fichara para el nuevo magacín de TVE era Marta Riesco. Finalmente, al confirmarse los colaboradores de "La familia de la tele", la reportera de "Ni que fuéramos Shhh" ha podido desvelar su nuevo proyecto profesional junto a sus compañeros de La Osa.

"Si alguien me llega a decir esto hace dos años, jamás lo habría creído... Sí, yo también estaré en TVE. Escribo esto emocionada, siendo consciente de lo afortunada que soy y de la (nueva) oportunidad que me ha dado la vida. Sin vuestro apoyo nunca lo habría conseguido. Ganas de nuevas misiones. No dudéis de que lo daremos todo. Gracias", ha escrito Marta Riesco en su perfil de Instagram, muy emocionada por su nueva oportunidad televisiva en la cadena pública.

Reacciones de los seguidores del programa

Las redes se han inundado de mensajes de cariño hacia Marta Riesco tras conocerse que estará en "La familia de la tele", celebrando el nuevo triunfo profesional de la reportera. "Qué merecido. El arco argumental de Marta Riesco en televisión es una de las historias de redención más interesantes de la comunicación de los últimos tiempos. ¡Enhorabuena, Riesco!", ha escrito un internauta en X.

Cabe recordar que la vida de la periodista dio un giro de 180º cuando fue despedida de manera fulminante de Mediaset. La reportera, que era una de las caras más conocidas de "El programa de Ana Rosa", entró en la lista de vetados de la cadena y estuvo sin ejercer su profesión hasta que fichó por "Ni que fuéramos Shhh" en TEN. A pesar de sus diferencias iniciales y del recelo inicial que provocó a la audiencia su incorporación en el espacio, la reportera se ha ganado a la audiencia y se despide siendo una de las colaboradoras más queridas del programa.