Marta Riesco desvela cómo es su verdadera relación con María Patiño y Belén Esteban: "Todavía no me han invitado a irme con ellas al final del programa"

“Ni que fuéramos Shhh” llega a su fin, menos de un año después de comenzar su emisión en TEN. El próximo mes de abril arranca el nuevo programa de La Osa en TVE presentado por María Patiño, Aitor Albizua e Inés Hernand, y gran parte de los colaboradores del espacio se mudan a la cadena pública.

El próximo jueves 27 de marzo será el último día de emisión de “Ni que fuéramos Shhh” en TEN y las emociones están a flor de piel. De momento, se desconoce quienes han sido los colaboradores elegidos para embarcar en TVE y el futuro de parte del equipo está en el aire. Carlota Corredera será la encargada de ocupar el hueco que deja el espacio en la cadena con “Tentáculos” y aún no se han confirmado tertulianos que acompañarán a la gallega en esta nueva etapa televisiva.

Marta Riesco reflexiona sobre su paso por "Ni que fuéramos Shhh"

Marta Riesco se despide de “Ni que fuéramos Shhh” siendo una de las figuras más aclamadas y queridas del espacio. La reportera se ha ganado a la audiencia y todas las miradas están puestas en el futuro de la periodista.

Tras conocerse la fecha de finalización del programa, Marta Riesco ha reaparecido ante las cámaras tras haber recibido un premio en nombre del programa. Muy orgullosa por el equipo, la periodista se ha emocionado al hablar de “Ni que fuéramos Shhh”, el programa que le dio la oportunidad de volver a la televisión tras su despido de Mediaset.

“Empezamos en un programa que no sabíamos que iba a pasar, sabíamos que teníamos claro todos que queríamos que las redes sociales fueran y tomaran un papel fundamental, y la gente lo que quiere es precisamente eso. Da igual que no tengas grandes platós, al final la innovación es eso. Con muy pocos recursos hacer televisión. Y yo creo que Ni que Fuéramos, está mal que lo diga porque formo parte de ellos, pero creo que han marcado algo muy grande en el mundo de la televisión", ha expresado Riesco.

Muy feliz de haber formado parte de este programa, la reportera ha reconocido que el espacio era a nivel profesional "lo que estaba buscando. Me tiré dos años sin trabajar, pensé que nunca iba a volver a retomar mi carrera como reportera, que es lo que siempre reivindiqué. Que me hayan llevado otra vez a las calles ha sido algo que todavía a día de hoy no me puedo creer, es lo mejor que me ha pasado, sin duda". "La mejor decisión que tomé en mi vida fue formar parte de ese equipo”, ha desvelado la joven. De momento, no puede desvelar cuál será su futuro, pero está muy contenta porque “seguro que voy a ser muy feliz”.

Su relación con María Patiño y Belén Esteban

Marta Riesco comenzó su aventura en “Ni que fuéramos Shhh” concediendo su entrevista más esperada sobre António David Flores. En ese momento, la reportera no mantenía buena relación con María Patiño y Belén Esteban por darle mucha caña con su relación con el ex de Rocío Carrasco. A día de hoy, su relación ha evolucionado y, según ha desvelado Riesco, se llevan muy bien.

“Fíjate tú la vida que me llevo muy bien con ellas, con Belén me parto de risa y con María también", ha expresado la reportera, reconociendo que aunque “todavía no me han invitado a irme con ellas al final del programa, que se van a veces a tomar un Cola Cao y tal, y ahí no me han invitado, pero yo espero que próximamente esto suceda”. “muchas veces creemos que la gente es de una manera según que hayamos escuchado de ellos, y al final cuando los conoces es cuando te das realmente cuenta de quiénes son", ha declarado Riesco sobre sus compañeras.