La enigmática foto de Amaia Montero que aviva las especulaciones de sus fans

Amaia Montero está desaparecida del mapa. Son anecdóticas las veces que se deja ver en público, siempre mediante sus redes sociales y en su gran mayoría con fotografías que evocan al pasado más que al presente. Y es que la cantante que puso banda sonora a toda una generación desde ‘La oreja de Van Gogh’ suele echar mano a su álbum privado de los recuerdos para mantener contacto con sus incondicionales fans. Sus seguidores agradecen cada píldora que publica, cada detalle que desvela de su cotidianeidad o esas pequeñas ventanas que nos hacen comprender cómo se encuentra en su retiro de la vida pública y en su lucha interna con sus propios fantasmas del pasado.

La artista se bajó de los escenarios para centrarse en recuperar su salud. No todos entendieron su decisión, pero sí la han sabido respetar, entendiendo lo necesario que era tomarse un respiro. Sin embargo, parece que ha durado demasiado tiempo y cada vez reclaman más información sobre su día a día, alertados por informaciones variopintas. Pero parece que bien podría estar cerca el final de su ostracismo, su regreso a los escenarios con nuevos trabajos musicales que le sitúen otra vez en la creta de la ola. Algo que sospechan sus seguidores que está cerca de anunciarse, como así han interpretado una vez más con su último mensaje viral, acompañado de una de sus fotografías más enigmáticas en las stories de su cuenta personal de Instagram.

Lo primero que sus incondicionales han interpretado como una pista de su inminente regreso a la música es la canción que acompaña a su fotografía viral. Se trata del himno ‘The show must go on’ de Queen, con el que Amaia Montero dispara al aire. “El show debe continuar”, se traduce del inglés y todos están de acuerdo con ella en que debe volver activar la maquinaria para que su talento no sea desaprovechado en el silencio y el olvido.

Story de Amaia Montero Instagram

Pero si la música les hace creer en la posibilidad de que esté preparando algo en secreto, también ayuda la imagen que la acompaña. Amaia Montero cede todo el protagonismo a una chaqueta de cuero de un vivo color rosa sobre el que ha escrito un mensaje igual de enigmático: “Y cada día me repito que no queda tanto…”. ¿No queda tanto para qué? ¿Por qué la elección de la canción que afirma que “el show debe continuar”? La coincidencia de estas dos pistas ha revolucionado a sus seguidores de Instagram, que han revolucionado la red con sus cábalas y especulaciones. La gran mayoría apunta a que está muy próxima a anunciar el lanzamiento de algo nuevo que le devuelva el brillo de años pasados y que le ayuden a entender lo necesaria que es para una generación que se quedó huérfana tras su salida de ‘La Oreja de Van Gogh’ y que reclaman sin cesar nuevos temas propios con los que volver a sentirla cerca. “No queda tanto…”