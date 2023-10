David Bisbal narra con emoción el sufrimiento de su madre al cuidar de su padre con Alzheimer

Está de moda que los grandes artistas tengas su propio documental. Parece que ahora si no te proponen narrar tu vida al detalle a través de una docuserie no se es nadie. Sea como fuere, David Bisbal se ha lanzado a la aventura para abrir su corazón y su intimidad como nunca antes lo había hecho, narrando duros capítulos de su vida que hasta ahora había preferido guardar como secreto. Lo hace con motivo de sus 20 años de carrera musical y aceptando la propuesta que le ha realizado Movistar Plus. Así, desde este mismo martes 17 de octubre ya se puede conocer mejor al almeriense y su familia, que atraviesa momentos especialmente convulsos.

Cartel del documental de David Bisbal Movistar Plus

Durante la première de este trabajo, el cantante ha querido poner sobre el tapete mediático un tema delicado, centrado en la enfermedad contra la que batalla su padre. Lo hace a la hora de agradecer a su mujer, Rosanna Zanetti, su incondicional apoyo en la presentación, al igual que su familia, que quiso estar a su lado en tan importante cita: “Me alegro mucho que hayan formado parte de este, porque todos mis sueños lo cumplí gracias a ellos”, comienza a confesarse. Y es que no aprovechó la ocasión para hablar de lo duro que está siendo para su círculo más íntimo lidiar con la enfermedad que padece su progenitor.

José Bisbal fue diagnosticado con Alzheimer y ya no es capaz de reconocer a sus seres queridos, tampoco a su familia. Es muy duro para ellos ver cómo se olvida de quién era, del boxeador que llegó a ser. Pero el cantante almeriense sufre especialmente por su madre, quien dice que “es la que más sufre, evidentemente, porque es la que diariamente está con papá”. De hecho, promete que “siempre he considerado que mi madre es un todoterreno en ese sentido y yo trato de hacerle reír, trato de hacerle un poco que se vaya un poco olvidando de su día a días, de ese trabajo”. Pese a lo complicado de la situación y lo irreversible que es la enfermedad y su incontrolable avance, David Bisbal asegura que “poco a poco nos vamos acostumbrando más y más, que esto es así, y hay que sobrellevarlo”, sentencia.

David Bisbal junto a su padre Redes sociales

Pese a todo, David Bisbal quiere destacar que en su vida pasan circunstancias como en la de cualquier otro, pues no es especial por tener el don de la música: “La mía es una vida como cualquier persona puede vivir, como la tuya o como la tuya. De hecho, siempre trato de representar esta película documental como eso: un niño tenía un sueño, lo dibujó, lo pintó, trató de conseguirlo luchando y evidentemente, durante ese proceso de conseguir ese sueño, van pasando cosas. A veces te tropiezas en el camino, a veces te caes, otras no te caes, simplemente ha sido un tropiezo y sigues adelante. Pero eso le puede pasar a cualquiera, porque de eso se trata un poco la vida”, comienza a detallar, para después entrar en materia.

David Bisbal durante la presentación del documental Gtres

“Ha habido momentos difíciles, muy difíciles, pero de eso se trata la vida, y quiero que la gente cuando vea el documental, va a decir: ‘ah, pues es verdad, a este muchacho le ha pasado esto en el ámbito musical, pero es que en mi sector también me puede suceder lo mismo”, asegura con humildad. Y es que David Bisbal cree que él ha tenido la oportunidad de demostrar lo que vale y creer en un terreno en el que ha encontrado la gloria, pero que lo mismo puede hacer cualquiera en su propio sector.