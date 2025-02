Estas son las mentiras sobre la herencia de Chiquito de la Calzada

Ni su sobrina Loli heredó cuatro millones de euros, ni tampoco una colección de joyas. Una fuente muy cercana a Chiquito de la Calzada nos pone al día acerca de la realidad de una herencia que ni se acerca a lo que se ha venido publicando y diciendo desde que el humorista falleció en noviembre del 2017.

“Chiquito no pudo dejar esos cuatro millones a su heredera, porque no los tenía, y en el caso de las joyas se ha exagerado muchísimo. Es verdad que su sobrina recibió un piso en una de las mejores zonas de la capital malagueña y creo recordar que una plaza de garaje, y algún dinero”.

Nuestro confidente añade que “Loli está muy enfadada porque han puesto en su boca declaraciones que no hizo nunca. Por ejemplo, en el especial sobre Chiquito de “Equipo de investigación”, al contrario de lo que allí dijeron, ella no concedió ninguna entrevista. La realidad es que lleva una vida muy tranquila y nunca ha querido ser una figura mediática, Es una mujer muy discreta y no busca el menor protagonismo”.

Chiquito de la Calzada TVE RTVE

Son escasas las ocasiones en las que Loli se ha dejado ver. Huye del mundo del corazoneo y lo único que desea es que la gente recuerde a su famoso tío por cómo era y por su popularidad en el mundo del humor. Y está harta, según nos indica la fuente anterior, “de que se siga dando tantas vueltas a la herencia siete años después de la muerte de Chiquito”.

También estamos en disposición de desmentir que Loli, como dejaron entrever algunos medios de comunicación, mantenga una guerra con algunos miembros de su familia. Una persona que la conoce bien, cuyas iniciales responden a A.M., nos deja claro que “ella no entra en enfrentamientos con nadie, y no hace caso a las malas lenguas que solamente pretenden enemistarla con los suyos. Bien es verdad que no mantiene una relación cercana con uno de sus tíos y un primo, pero nunca se ha encarado con ellos”.