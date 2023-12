Estas son las personas que testificarán a favor de Daniel Sancho en el juicio

Daniel Sancho ya tiene fecha fijada en el calendario para explicar ante el juez qué sucedió aquella fatídica noche del 2 de agosto en Tailandia, en la que Edwin Arrieta perdió la vida. Él ya confesó su autoría del crimen, reconociendo que, tras una pelea, el cirujano colombiano resultó muerto y que tuvo que descuartizarle y repartir su cuerpo por la isla en la que se encontraba de vacaciones para encubrir su asesinato. Eso sí, lo que se persigue en el juicio, que está previsto que comience el próximo 9 de abril y se alargue hasta el 3 de mayo, es saber si todo fue premeditado o no. Los investigadores creen que el hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo había orquestado un plan previo, pero él lo niega tajantemente, declarándose inocente en este punto. Ante esta tesitura, los testigos serán clave en el proceso judicial que podría terminar con su condena a muerte o una cadena perpetua en una prisión tailandesa.

Edwin Arrieta y Daniel Sancho Redes sociales / EFE

Durante el mes que durará el juicio, 57 personas prestarán declaración jurada frente al juez en calidad de testigos. Alguno incluso lo hará en calidad de testigo protegido. Unos han sido presentados por las autoridades tailandesas, como son los 15 policías a los que el joven confesó el crimen. Estos apoyarán la idea de que habría asesinado a su íntimo amigo de forma premeditada. Pero también acudirán a la cita otros llamados por la defensa de Daniel Sancho. Personas que ayudarán a que su versión de los hechos quede respaldada, declarando así que sufría un calvario al lado de Edwin Arrieta, que le tenía como “rehén” en una “jaula de cristal” y que le obligó a romper con su novia bajo presuntas amenazas de destruirle la vida.

Los distintos equipos de abogados contratados por la familia de Daniel Sancho han estado estos meses trabajando duro para conseguir a sus propios testigos. Algunos no han sido aceptados para declarar, pues no todos cumplían con los requisitos establecidos por la corte de Koh Samui. Entre ellos, como se ha anunciado, aquellos cuyas pruebas se presentaron en inglés y no en tailandés, como se solicitaba. Aun así, los que sí han sido confirmados tendrán que volar hasta Tailandia para narrar lo que saben in situ. Serán familiares y amigos muy cercanos del joven, que conocían el vínculo que le unía al cirujano colombiano con el que mantenía una extraña relación, que iba más allá de la amistad y los negocios.

Daniel Sancho Instagram

También salvarán la distancia y viajarán a Tailandia para defender a Daniel Sancho en su lucha judicial un psicólogo y un médico forense español, además de un médico forense tailandés. Además, tal y como se ha dado a conocer este martes cuando se anunció la fecha del inicio del juicio y el peso de las pruebas que se pondrán en valor en el proceso, también tendrán que estar presentes otros testigos. Serán personas que se cruzaron en el camino del joven chef y de Edwin Arrieta durante lo que iban a ser sus idílicas vacaciones en la isla tailandesa. Personas que pudieron coincidir con ellos en Koh Phangan, que les vieron compartiendo su tiempo antes del fatal desenlace.

Pero también estarán en el juicio los padres y la hermana de Edwin Arrieta, que hablarán ante la corte de Samui sobre cómo Daniel Sancho se puso en contacto con ellos tras la desaparición del cirujano colombiano. Esos mensajes enviados por Instagram también serán motivo de análisis y podrán determinar el grado de responsabilidad del joven en el asesinato o, más bien, si todo respondió a un plan premeditado o a un mero accidente que se le fue de las manos y que no supo gestionar.