Las palabras de un policía dan un giro inesperado al caso de Daniel Sancho: ¿realmente actuó solo?

Cuando se conoció el asesinato por degollamiento de Edwin Arrieta el pasado 2 de agosto en Tailandia, mucho se ha hablado sobre su asesino confeso, Daniel Sancho. Sin embargo, desde el principio se ha planteado la posibilidad de que no actuase solo en el crimen y que tuviese ayuda de una tercera persona. Esto lo expresó incluso una de sus abogadas encargadas de defender su imagen pública en los medios patrios, Carmen Balfagón, que puso en duda que él pudiese haber actuado en solitario. Pues bien, las controvertidas declaraciones del coronel Panya Niratimanon, jefe de la comisaría de Koh Pangan, ha devuelto esta posibilidad a la actualidad, lo que ha supuesto un revuelo mayúsculo para aquellos que siguen el caso de cerca.

El policía ha hablado en la mañana de este miércoles con el programa de Telecinco ‘Vamos a ver’. Sus palabras bien podrían suponer un giro de tuerca inesperado para el caso, que podría patas arriba todo lo que se ha dado por cierto hasta ahora. Daniel Sancho podría haber actuado con otra persona en el asesinato y el encubrimiento del cuerpo desmembrado de Edwin Arrieta. El joven chef aseguró ante la corte que era inocente del asesinato premeditado y que la muerte del cirujano colombiano fue fruto de un accidente, aunque no es lo que mantiene el agente que habló con él en sus primeros momentos.

“Daniel admitió que lo había preparado todo, ha aceptado haber matado con premeditación, ha confesado que había comprado cuchillos y claro que tenemos todo lo que utilizó para desmembrar su cuerpo”, mantiene el policía. Pero lo curioso viene después, cuando deja abierta una nueva vía de investigación que había caído en el olvido con el avance del caso: “Daniel no llegó a Tailandia procedente directo de España, vino de otro país, pero no os puedo contar todos los detalles”, dejaba en el aire esta cuestión de vital importancia, pues reabre la posibilidad de que no trabajase solo en sus acciones.

Así lo dijo en su día la portavoz que la familia de Daniel Sancho contrató para defender sus intereses en la prensa: “Estoy segura de que estaba acompañado. El desmembramiento de un cadáver lleva mucho tiempo. Dicen que pueden ser tres horas solo si estás ayudado por alguien. Es absurdo que se lleve una parte al mar y no se lleve el resto. Si alquila un kayak y tira todo el cuerpo, nunca se hubiera descubierto”, decía Carmen Balfagón en su día. También habló de “un acuerdo con otra persona, poco organizada, para que él se deshaga de una parte del cuerpo en el vertedero en una bolsa. Y esa persona deja el ticket de compra allí del material con el que supuestamente le mató”. Después se dejó de hablar de terceras personas, Big Joke lo descartó, pero ahora su homólogo en la isla vecina le lleva la contraria y siembra las dudas en un caso que, de por sí, tiene muchas incógnitas sin resolver.