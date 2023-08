Este es el hotel donde Silvia Bronchalo cuenta las horas para ver a Daniel Sancho

Hace tan solo una semana que Daniel Sancho salió del protocolario aislamiento por Covid para comenzar su adaptación paulatina a su nueva vida entre rejas. Ahora mismo hay cierta confusión por el lugar en el que se encuentra recluido el asesino de Edwin Arrieta. Se afirma ahora que podría hacer noche en otra prisión, para acudir a la de Koh Samui tan solo a ser interrogado y encontrarse con su madre, Silvia Bronchalo. También que esta versión puede ser un error de la propia policía.

Silvia Bronchalo llegando a la prisión de Koh Samui GTRES

Sea como fuere, la vida de la exmujer de Rodolfo Sancho ha cambiado radicalmente de la noche a la mañana tras conocer el crimen que su hijo ha cometido en Tailandia. Ha tenido que aparcar toda su vida para estar al lado de su hijo y velar por el cumplimiento de todas las garantías. Acude a verle a diario a prisión, aunque sea tan solo por ver cómo ha pasado la noche y saber de él apenas una hora. Mientras tanto, ella pasa el tiempo encerrada en un hotel de la isla, a la espera del siguiente encuentro con su vástago.

Se ha desvelado el hotel en el que sigue esta angustiosa rutina Silvia Bronchalo desde hace ya una semana. Un detalle que se ha contado ahora y no antes tras conocerse que la madre de Daniel Sancho, al igual que su padre, han decidido alquilar una residencia cercana a la prisión para poder estar más tranquilos. Un refugio estable en el que hacer vida, mientras se decide sobre la pena de muerte de su hijo. Algo que ya hacía sola ella en el Samui Bayview Resort & Spa, como así ha desvelado ‘El Español’.

Este hotel se encuentra emplazado tan solo a 20 minutos de la prisión de Koh Samui en coche. Así puede alejarse del foco de la noticia, pues en la cárcel hay decenas de reporteros y profesionales gráficos, pero también lo suficientemente cerca para ver a su hijo cada mañana. Un establecimiento modesto en las colinas de Chaweng Noi, que está valorado con tres estrellas y cuyo precio por noche ronda los 70 euros. Nada mal teniendo en cuenta que tiene vistas al mar, concretamente a una de las playas más turísticas de la región.

Aunque Silvia Bronchalo no está para demasiados lujos, sí que agradece las comodidades que ofrece este hotel. Además de su privilegiada situación, también dispone de una piscina privada para sus huéspedes, así como de un espacio de spa. Un rincón de paz en el que se ofertan diversos servicios, entre los que destacan sus famosos masajes tailandeses. Además, hay servicio de habitaciones y todos están a su servicio para que no le falte de nada, dado su empeño en no salir del hotel si no es para recorrer la distancia que le separa de su hijo.

Pero la clave la habría dado este mismo jueves Jorge Luque en ‘El programa del Verano’, al asegurar que la madre de Daniel Sancho no sale de su habitación por miedo a ser fotografiada por los paparazzi: “Silvia Bronchalo no sale de la habitación porque tiene pánico a que le saquen una foto. La prensa española estamos siendo respetuosos, pero no tanto la extranjera y de ahí el temor”. De ahí que ahora el hotel Samui Bayview Resort & Spa sea su refugio y el único lugar en el que se siente segura, a la espera de alquilar una vivienda con Rodolfo Sancho.