La estrategia de Isabel Pantoja que le aportará grandes ventajas fiscales

Isabel Pantoja ha sido uno de los personajes más comentados en la crónica social desde que inició el año. Este 2024 se ha propuesto sanear sus cuentas y para ello ha comenzado el año tomando una serie de firmes decisiones que incluirían marcharse por fin de Cantora, la finca que le dejó Paquirri, para mudarse a Madrid. Los últimos movimientos de la tonadillera han sido muy calculados y, según ha indicado el director de la revista “Lecturas” Luis Pliego, ha habido uno que ha pasado más desapercibido que el resto, al menos hasta ahora.

Este martes en “TardeAR” Luis Pliego ha dado en exclusiva un adelanto que arroja algo de luz sobre la nueva forma de gestionar los negocios de la tonadillera. Y es que su hermano, Agustín Pantoja, dio de alta una empresa de representación artística en Gran Canarias: “Es una empresa que creó un mes antes de la gira. La creó Agustín en Gran Canaria porque ahí tienen reducción de IVA. El impuesto es menor (mientras que en en la península es el 21%, en la isla es del 7%). La empresa no ha presentado cuentas, pero todo hace suponer que está dada de alta para eventos musicales en los que se tenga que dar de alta a Isabel Pantoja”.

Isabel Pantoja Gtres

“Se están ahorrando un 15%, un ahorro muy importante porque estamos hablando de eventos de miles de euros. Todo hablando desde la más absoluta legalidad sería Agustín quien cobraría todo desde esa empresa y sería esta quien daría su porcentaje a su hermana Isabel”, ha añadido Luis Pliego. Pero este no sería el único beneficio que tendría esta nueva estrategia: “En la web que hemos visto, que es donde se venden las entradas de Isabel Pantoja, también aparece que hay una subvención del Gobierno Canario y se dedica también a la venta del merchandising”, explicaba.

No cabe duda de que la tonadillera ha empezado el año con buen pie y arrancando con fuerza su nueva temporada de su gira. Por el momento, no se ha dado a conocer la fecha en la que abandonará Cantora ni cuál será su nueva residencia, pero si hay algo que está claro es que Isabel Pantoja no va a cambiar su modo de vida y permanecerá tan hermética para los medios de comunicación como hasta ahora.