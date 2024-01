El gran enfado de Carlos Sobera con Isabel Pantoja: el presentador ha desvelado detalles de su bronca con la tonadillera

Anoche Carlos Sobera fue el protagonista del último programa de "Planeta Calleja". El presentador se embarcó junto a Jesús Calleja en una de las aventuras más inolvidables de su vida en Montenegro y concedió una de sus entrevistas más personales.

En uno de los momentos, Jesús Calleja le preguntó por su reality favorito de televisión y Carlos Sobera desveló que Supervivientes, formato que ha presentado durante tanto tiempo. "Es el que más me ha gustado. Es el más fresco, es el más natural, es donde más se lleva al límite a los participantes. Pasan hambre, pero de verdad, pasan frío por las noches, también pasan un calor tremendo, les pican los mosquitos de una manera salvaje", comenzó explicando el presentador. "Y luego la convivencia, pero la convivencia competitiva provoca roces a los cuales tienes que hacer frente, quieras o no. Tú puedes ir de santo bendito a 'Supervivientes' que alguien por algo en algún momento, puede sacarte de quicio", explicó.

Tras esto, Jesús Callejo le preguntó por algún momento de tensión que recuerde con alguno de los participantes y Carlos Sobera desveló su enfado con Isabel Pantoja. "Yo cuando me cabreo, me cabreo. Y mucho. Un par de veces he tenido que llamar la atención. Me enfadé un poco con Isabel Pantoja por ejemplo. Ella luego se enfadó conmigo. Luego cuando vino a 'Volverte a ver' me lo hizo saber. Yo hacía el programa los martes. Entonces, justo el martes, la noticia que me da el director según llego a plató es "Isabel Pantoja se quiere marchar". Y claro, tuve que hablar con ella en directo, en el programa y me tocó darle un poco de candela. La conseguimos convencer", confesó el televisivo. Además, parece ser que el cabreo fue mutuo y que la tonadillera también se molestó con él, algo que se lo hizo saber durante su visita en "Volverte a ver".

Cabe recordar que Isabel Pantoja fue el fichaje estrella de la edición de 2019 de "Supervivientes" y abandonó a pocos días de la final el reality show por problemas de salud. La tonadillera convivió en Honduras con Omar Montes, expareja de su hija Isa Pantoja, que se proclamó como ganador de la edición.