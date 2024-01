Raquel Bollo habla abiertamente sobre la mudanza de Isabel Pantoja a Madrid

La noticia de que Isabel Pantoja hacía las maletas para trasladarse a Madrid ha sido una de las más sonadas del año que acaba de entrar. Primero Antonio Rossi dio a conocer en “Vamos a Ver" que la tonadillera vendería su casa de Cantora, después se descubrió cómo sería la posible nueva vivienda a la que tendría pensado mudarse: con 650 m2 y un jardín de 3.000 metros en una de las urbanizaciones más lujosas del norte de Madrid.

Lo que para muchos ha sido una gran sorpresa no era más que algo inevitable, según indicaba Raquel Bollo, la que fue amiga íntima de la tonadillera. “Lo dije hace mucho tiempo, a pesar de que la gente decía a las afueras, siempre dije a primera hora que se quedaría aquí”, ha confesado ante una información que para ella no es “nada nuevo”.

“Cuando tienes feeling con una persona, cuando le conoces y has vivido tanto, la conoces bien”, ha indicado la diseñadora. Es posible que su relación de amistad no esté en su mejor momento, debido a sus últimas discusiones en relación a Isa Pantoja, pero no por ello se conocen menos y ha mostrado la pena que le ha dado que se forme tal revuelo ante la noticia porque “desgraciadamente de Isabel son muchas personas las que hablan de ella y pocas personas las que le conocen”.

Sin embargo, también ha querido dejar claro que nada tiene por qué cambiar respecto a su relación con los medios: “si ella se va a Madrid no quiere decir que la vayáis a ver por la calle todo el tiempo, ella es una persona más bien casera, y cada uno hace su vida como quiere y como le da la gana, no como quieran los demás. Ella va a seguir haciendo su vida, si tiene que ir a un sitio irá y si tiene que ir a comprar irá a comprar que es una de las cosas que más le gustan, ir al supermercado”, concluía la diseñadora sobre uno de los temas que más interés ha despertado respecto a la vida de Isabel Pantoja.

El motivo de este drástico cambio para la tonadillera habrían sido sus problemas económicos. De hecho, a principios de este año también se dio a conocer la noticia de que habría vendido su ático en Fuengirola por la cantidad de 700.000 euros. Ahora, las circunstancias le han llevado a tener que despedirse del que fue su hogar y refugio por más de 40 años.