Con estudios universitarios, sin redes sociales y enamorado de Laura, su novia de toda la vida : el lado más personal de Rodri Hernández

Esta noche Rodri Hernández se sienta por primera vez en "El Hormiguero". Después de haber ganado el Balón de Oro, el astro del balón acude al programa de Antena 3 presentado por Pablo Motos para hablar de su carrera deportiva tras haber sido nombrado como el mejor futbolista del mundo de este año. El jugador del Manchester City es la estrella del momento y todo apunta a que fichará por el Real Madrid en breves.

A pesar de ser uno de los deportistas más conocidos del mundo, Rodri Hernández ha sabido mantener su vida privada totalmente alejada del foco mediático y es un futbolista muy atípico. De hecho, no tiene redes sociales y, de momento, no quiere tenerlas. "Si soy normal es probablemente en el sentido de que no me importan las redes sociales ni las zapatillas de 400 libras. No dije: "Oh, quiero ser futbolista para tener un Ferrari"", declaró en una entrevista en "The Player’s Tribune". Como él mismo ha reconocido, la fama "no me llena" y no le gusta ser "extravagante". "La fama no le llena y solo se vuelca en acciones solidarias porque siempre dice que le gustaría devolver a la sociedad lo que a él le han dado", explicó uno de sus amigos íntimos.

Laura, su novia de toda la vida

En el terreno sentimental Rodri mantiene una larga relación con Laura, su novia de toda la vida y con la que lleva más de ocho años saliendo. Ambos se conocieron en la residencia de la Universidad Jaume I, cuando él estudiaba Administración y Dirección de Empresas y su pareja Medicina.

Rodri Hernández y su novia Laura Cascante Gtres

Laura, a diferencia que Rodri, sí tiene redes sociales pero las tiene privadas, protegiéndose también de la sobreexposición mediática y viviendo la fama de su pareja apartada del foco, intentando mantener un perfil lo más bajo posible. "Querría dedicárselo a la persona más importante de mi vida, que es Laura, mi novia, que justo hoy hacemos ocho años juntos", declaró Rodri cuando recibió el Balón de Oro.

El futbolista del Manchester City se declaró durante el discurso que hizo cuando ganó el galardón más importante de este deporte como "un chico normal con valores, que estudia, que intenta hacer las cosas bien y no se fija en los estereotipos de fuera del fútbol puede llegar alto". Esta noche, por fin podremos conocer un poco más en profundidad a Rodri durante su visita al programa de Antena 3.