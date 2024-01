Gabriela Guillén: "Bertín Osborne se puso muy violento cuando le dije que estaba embarazada"

Una nueva tormenta mediática está a punto de descargar sobre Bertín Osborne, que se ha visto envuelto en un escándalo a raíz del nacimiento del hijo de Gabriela Guillén. Ella asegura que el bebé es fruto de su pasada relación con el cantante, quien expresó sin reparos en una entrevista publicada en la revista "¡Hola!" que no iba a ejercer de padre y que solicitaría un test de ADN para asegurarse de que el recién nacido lleva su sangre.

Sus palabras fueron muy cuestionadas por buena parte de la opinión pública y su reputación se ha visto algo mermada en los últimos meses, una crisis de imagen a la que tampoco ayudará la entrevista que este viernes concede Gabriela Guillén al programa "¡De viernes!".

La modelo ha explicado cómo fue el momento en que comunicó a Bertín Osborne que estaba embarazada, y atendiendo a sus palabras, no es solo que el empresario no se lo tomara bien, sino que reaccionó de forma algo violenta. "La reacción de él fue que me dijo una palabrota. ‘No me jodas’ o algo así. Pegó a la ventana y se puso como muy violento", recuerda Guillén.

Primeras imágenes de Gabriela Guillén junto a su hijo y su madre Gtres

Además, aunque al principio la paraguaya aseguraba que Bertín Osborne le mostró su apoyo tomara la decisión que tomara respecto a su hijo, ahora recula y mantiene que el cantante le dio un ultimátum: "Me dijo que si quería tener a mi hijo que él me iba a apoyar, pero que nuestra relación no podía seguir. Dijo: 'Si tienes al bebé, nuestra relación no puede seguir. Pero si no lo tienes, nuestra relación sigue'".

Unas nuevas declaraciones que no hacen más que deteriorar la imagen del cantante, que se mantiene en silencio desde su última entrevista. En este sentido, cabe recordar que en aquel reportaje no dedicó ni una sola palabra hacia Guillén, de la que dijo que "es una chavala estupenda. Es buenísima gente. Muy atractiva. Muy trabajadora. Muy decente. Yo no puedo hablar más que bien de ella".