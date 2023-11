Eugenia Osborne se sincera sobre la Navidad más atípica para su familia: "Mi padre está tranquilo"

El Hotel Mandarín Oriental Ritz de Madrid se engalanó ayer con sus mejores galas para acoger el tradicional brindis navideño que cada año celebra Moët & Chandon para dar la bienvenida a esta época del año tan especial. A la firma de champán le acompañaron muchos amigos conocidos que brillaron todavía más que las luces que decoraban tanto el interior como el precioso jardín del hotel, así como el cercano Paseo del Prado. Entre ellos se encontraban Álex González, Blanca Suárez, Álvaro Morte o Eugenia Osborne, que se sinceró ante LA RAZÓN sobre cómo afronta las próximas fiestas.

"Brindamos por la Navidad. Es mi época del año favorita. Me lo paso fenomenal porque estoy con mi familia, riéndome todo el rato con ellos. Me encanta. Es una época muy bonita y lo que más disfruto es estar con mi familia. Este año vamos a estar todos reunidos, no falta nadie. Están todos los sobrinos, primos, tíos, hermanos… Lo disfruto muchísimo", comentó emocionada.

Lo cierto es que tanto para ella como para sus hermanas y hermanos se presentan unas Navidades algo atípicas por la presión mediática que han venido soportando en los últimos meses a consecuencia del inesperado embarazo de Gabriela Guillén, la mujer con la que su padre mantenía una relación de tipo pasional. Ahora, todos esperan la llegada de un nuevo Osborne con ilusión, pero con la esperanza de que la situación se calme y la polémica deje de salpicarles.

Eugenia Osborne en el brindis de Moët & Chandon de 2023 Gtres

"Al 2024 le pido un poco de tranquilidad. Ojalá todo vaya bien al terminar el año, y el que viene que sea más tranquilo", reflexiona Eugenia, al tiempo que desvela cómo se encuentra su padre después de hacer frente a todos los escándalos relacionados con su próxima paternidad: "Mi padre está muy tranquilo, muy contento e ilusionado con los proyectos nuevos que tiene. Con sus amigos está fenomenal, haciendo planes todo el rato. Vendrá en Navidad a casa… Está bien".

Ante el comentario de que siempre es una buena noticia recibir un nuevo bebé en la familia, Eugenia Osborne es tajante y, aunque sin borrar la sonrisa de su boca, corrige a quien esto escribe: "Lo que es una buena noticia es que todo está yendo bien y esperemos que así siga. Esa es la mejor noticia que podemos tener".