Sandra Barneda se va de la lengua y cuenta que Bertín Osborne intentó ligar con ella

Mal momento para Bertín Osborne. Desde hace unos meses, han sido varios los testimonios de mujeres que han visto la luz y que aseguran haber mantenido un affaire con él. La última en hacerlo ha sido Encarna Navarro, que mantiene que ha tenido una relación intermitente con el presentador durante los últimos 15 años, lo que automáticamente arroja la sombra de la duda de la infidelidad del cantante con Fabiola Martínez, su exmujer, con la que estuvo casi dos décadas.

Estos testimonios no hacen más que alimentar la reputación de don juan que ha perseguido a Bertín Osborne desde siempre, y una última revelación de Sandra Barneda no ayuda en absoluto a retirarle el sanbenito. La presentadora asegura que su compañero de cadena también intentó ligar con ella, un plan que no le salió como esperaba. “He tenido muy buena relación con él, excepto un momento en el que él sintió atracción por mí. Él lo intentó a su manera, invitándome a subir, y le dije que 'no, gracias'”, ha recordado la conductora de “Así es la vida”.

Aun así, Sandra Barneda ha querido quitar hierro al asunto asegurando que “no pasa nada” y lanzando un mensaje conciliador a Bertín Osborne: “No te enfades, sabes que es verdad”.

Sandra Barneda presentando 'La última noche' en Telecinco Mediaset

Un testimonio que se suma al de Makoke. La colaboradora cuenta que hace años, cuando todavía estaba casada con Kiko Matamoros, tras presentar una gala con Bertín Osborne, este la invitó a ir con él a Ibiza. “Si quieres voy con mi marido”, respondió ella, dando una vez más calabazas al eterno galán.

La última en cargar contra él no ha sido una de sus supuestas amantes, sino la madre de dos de sus hijos y la mujer con la que ha compartido los últimos 20 años de su vida. Fabiola Martínez ha concedido una entrevista a la revista “Lecturas” en la que declara lo decepcionada que se ha sentido con él: “Si esto es verdad (todo lo que cuentan las chicas), es él el que vivió una relación de mierda”.