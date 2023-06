Eva González ya no se calla y se muestra tajante sobre la relación de Cayetano Rivera y María Cerqueira

Ya han pasado varios meses desde que se dio a conocer que Eva González y Cayetano Rivera habían puesto fin a su matrimonio tras más de diez años de relación, marcada por algunas idas y venidas. A pesar de sus esfuerzos, su amor no logró resistir y tomaron la decisión de tomar caminos separados. En esa nueva ruta en solitario, el torero encontró a otra mujer con la que rehacer su vida, María Cerqueira, una presentadora portuguesa con la que ya se ha dejado ver en varias ocasiones. Fiel a la discreción que siempre ha practicado, el diestro no ha confirmado de forma oficial que ha pasado página, pero no hay más que ver las imágenes en las que aparecen juntos para comprobar la complicidad y cariño que hay entre ellos.

En este sentido, Eva González también ha guardado un silencio sepulcral y se limitaba a sonreír cuando la prensa le preguntaba sobre la nueva relación de su expareja. Sin embargo, la modelo por fin ha dado un paso al frente y se ha pronunciado acerca de este romance, expresando una postura bastante clara al respecto. "Cuanto mejor esté él, mejor estará mi hijo", ha comentado en un evento de Brugal.

Eva González se sincera sobre la relación de Cayetano Rivera y María Cerqueira Gtres

De este modo, Eva González deja claro que le trae sin cuidado que Cayetano Rivera salga con otra mujer sólo unos meses después de conocerse su ruptura, y lo único que le importa es que sea feliz porque eso repercutirá en la felicidad del pequeño que tienen en común.

Más allá de su ruptura con el diestro, González también ha protagonizado titulares estos días por su reciente encuentro con Iker Casillas, otro de sus ex. La presentadora da normalidad a lo ocurrido y asegura que mantiene una relación de lo más cordial con el futbolista: “Iker es mi amigo y ya está, nos encontramos en el partido de Joaquín, fue un día preciosos y emotivo, él estaba allí y yo también, claro que nos abrazamos y nos hablamos”.