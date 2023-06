Así ha sido el efusivo reencuentro de Eva González e Iker Casillas 15 años después de romper su relación

Eva González e Iker Casillas vivieron un emotivo reencuentro 15 años después de haber roto su relación. La modelo y el portero fueron dos de los asistentes a la despedida de los terrenos de juegos de Joaquín, íntimo amigo de los dos, y ambos tuvieron un papel importante en el acto. La ex de Cayetano González fue la encargada de presentar el show en el estadio Benito Villamarín y el deportista fue uno de los guardametas en uno de los partidos de fútbol.

Aunque los dos se reencontraron en el campo, no se saludaron ni intercambiaron miradas hasta la fiesta privada posterior en la discoteca Antique de Sevilla. Fue en la intimidad cuando Eva González e Iker Casillas, al verse, se fundieron en un caluroso abrazo, algo que llamó mucho la atención a todos los asistentes de la velada. Después de este efusivo reencuentro, incluso un amigo de la modelo compartió una fotografía con el portero a sus redes sociales, recordando la pasada historia de amor de ambos y demostrando que entre ellos hay muy buena sintonía.

A raíz de esto, se ha vuelto a especular sobre la relación que existe entre ambos y sobre un posible acercamiento, ahora que Eva González está soltera tras su separación de Cayetano Rivera. Pero lo que está claro es que la modelo y el deportista, 15 años después, siguen llevándose a las mil maravillas y lo que sienten entre ellos es un amor y cariño inmenso por haber compartido juntos 3 años de relación.

Eva González e Iker Casillas comenzaron su romance en 2005 y se convirtieron en la pareja más mediática del país. Ambos eran jóvenes y exitosos y se convirtieron en los ídolos del momento. Pero su noviazgo terminó por ser personas muy distintas y no entender de igual manera la vida. La pasión no era suficiente y no terminaban de encajar y construir algo sano y duradero. Al final, no se pudo sostener y decidieron poner punto y final a su relación. Iker Casillas conoció a Sara Carbonero y Eva González se enamoró de Cayetano Rivera. Ambos se casaron con sus nuevas parejas y ahora, después de separarse los dos, el destino los ha vuelto a reencontrar.