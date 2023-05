Eva González desvela cómo se encuentra tras el último viaje de Cayetano Rivera y María Cerqueira

Hoy, día de revistas, 'Hola' publicaba en exclusiva la última escapa romántica de Cayetano Rivera y María Cerqueira en las impresionantes playas de Comporta en Portugal. La pareja está viviendo un romance muy intenso y, desde que comenzó su relación ,no han parado de realizar multitud de viajes, exprimiendo al máximo el tiempo libre que tienen juntos. Desde el primer momento en el que salió su incipiente noviazgo, el torero y la periodista han protagonizado muchas de las portadas de la crónica social española, pero también en el país de Cerqueira. La popularidad del torero no para de aumentar en el país vecino y su imagen pública y profesional está creciendo como la espuma. Tanto es así, que incluso podría volver a torear en Portugal en los próximos meses y su romance acapara todas las horas de las tertulias de la prensa del corazón portuguesa.

Cayetano Rivera está viviendo uno de sus mejores momentos, tanto a nivel profesional como personal, y se ha convertido en uno de los hombres más perseguidos de Portugal. Eva González, mientras tanto, prefiere guardar silencio ante este boom del torero en el país vecino y su nueva relación sentimental con María Cerqueira. Aún así, por primera vez en mucho tiempo, la presentador de 'La Voz' se ha pronunciado sobre cómo se encuentra en estos momentos tan complicados para ella. "Pues bien", ha afirmado con un gesto medio sonriente.

Eva González y Cayetano Rivera Jesús g. feria La Razón

Parece ser que la modelo ha dado un paso al frente y ha continuado con su vida, ignorando definitivamente el romance del padre de su hijo. Eva González ha tomado las riendas y hace caso omiso a cualquier nueva información sobre su ex y María Cerqueira. La andaluza se ha centrado en sí misma, su familia y en su trabajo, y no tiene tiempo para hablar del torero y su nueva pareja. Hay que recordar que han sido unos meses muy difíciles para la presentadora y que hace una semana sufrió la inesperada pérdida de su íntimo amigo el diseñador de moda flamenca Cristo Báñez, un último varapalo que no esperaba y que la dejó desolada. Pero Eva González ha decidido seguir hacia delante sin pronunciarse en ningún momento sobre Cayetano Rivera.