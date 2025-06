Cayetano Rivera, detenido en Madrid por agredir "bebido" a la policía

Cayetano Rivera ha sido detenido durante la madrugada de este lunes 30 de junio. Según ha informado el periodista Carlos Quílez en el programa “Y ahora Sonsoles”, el torero se vio implicado en un altercado en un conocido restaurante de comida rápida de la calle Atocha y agredió, supuestamente, a un policía.

Todo comenzó con una trifulca en el restaurante entre Rivera y los trabajadores del local, que acusan al diestro de ir “bebido” y de mostrar una actitud irrespetuosa con ellos. “Cuentan que se sacó un fajo de billetes y alardeó de que los otros eran unos muertos de hambre. La empleada se sintió atemorizada y pidió que viniera la policía”, ha relatado Quílez.

El altercado con la policía de Cayetano Rivera

La detención de Rivera se produjo en torno a las 3:00 horas de la madrugada, y fue trasladado a dependencias policiales, donde fue interrogado y, posteriormente, puesto en libertad sobre las 7:00 horas de la mañana. La investigación permanece abierta y será citado a declarar en los próximos días.

Una polémica que cuenta con dos versiones, la de los agentes y trabajadores del local y la de Rivera. El torero considera excesiva la actuación de la policía, tanto que emprenderá acciones legales. “Por supuesto que se excedieron, totalmente. Su actuación fue desproporcionada, porque en ningún momento me resistí a nada. Estoy con mis abogados, viendo los partes de lesiones y todo eso, y pediremos las grabaciones de las cámaras para que salga todo. Tuve una discusión con los del bar y ya está, como se puede discutir todos los días, pero de ahí a ser violento… eso no es verdad”, ha explicado Cayetano, que prefiere no responder a la pregunta de si iba o no “bebido”, tal y como aseguran los empleados del restaurante.

Cayetano Rivera Gtres

El hijo de Carmen Ordóñez espera que las grabaciones de las cámaras de seguridad avalen su versión, así como los partes de lesiones, pero lo cierto es que la policía también guarda su as en la manga. “Él ha tenido palabras duras con la policía, y algunos agentes tienen lesiones de carácter leve, como él”, ha explicado Quílez.

Por último, el torero ha insistido en que la actuación de la policía contra él fue “una barbaridad” y, pese a estas explicaciones iniciales, ha dejado claro que quiere gestionar esta crisis con toda la privacidad posible: “Me gustaría llevar esto por los tribunales, tranquilo y sin formar un circo mediático, que se que se va a formar… Hay unas medidas legales que vamos a tomar y me gustaría poder llevarlo por la vía judicial sin tener que ir dando explicaciones a nadie de nada”.

Habla su abogado

Por su parte, el abogado del torero, Joaquí Moeckel, ha pedido que no se formen juicios de valor ni se estigmatice a su cliente por el mero hecho de ser famoso: “Muchas personas conocidas tienen fama como de ‘chulos’ o de que se creen que pueden hacer lo que quieran. Yo respeto profundamente a la policía, pero hay veces que se exceden por ser un famoso. El famoso ya tiene bastante por ser famoso, y ahora empiezan a decir que, como es conocido y es torero, es agresivo, por favor…”.

El letrado ha continuado exponiendo las diferentes versiones: “Cayetano dice que ha habido cierto exceso, y la policía dice que el famoso, por ser famoso, se cree que puede atacarles… Si una persona se excede en la detención, está mal hecho, igual que está mal que una persona ponga oposición al ser detenida. Existen dos versiones, como siempre, pero afortunadamente, existen las cámaras de seguridad”.

"Cayetano dice que ha habido cierto exceso, y la policía dice que el famoso, por ser famoso, se cree que puede atacarles…"

Además de las grabaciones, Moeckel espera que los partes de lesiones y los testigos presenciales, desde el compañero del policía supuestamente agredido hasta los amigos de Cayetano y los trabajadores del local, puedan arrojar algo de luz sobre qué ocurrió realmente la madrugada de este lunes.