La examante de Escassi preocupa con una foto desde el hospital: "Las secuelas de las mentiras"

Valeri Cuéllar, una de las amantes reconocidas de Álvaro Muñoz Escassi, se ha visto inmersa en una vorágine mediática cuya trama incluye chantajes, extorsiones e incluso filtraciones de vídeos de contenido íntimo, todo supuestamente, claro. El asunto ha llegado a los tribunales y hace solo unas semanas la colombiana y el jinete se vieron las caras en sede judicial para ratificar sus respectivas demandas.

El jinete demandó a la mujer con la que fue desleal a María José Suárez después de que esta le amenazara -recuerden, siempre supuestamente- con hacer público su affaire si no le hacía un pago de 1500 euros. Cuéllar, por su parte, demandó a Escassi por confirmar en una entrevista en televisión que ejerce la prostitución, acusándole de un supuesto delito de revelación de secretos amparándose en la protección de su derecho al honor y a la intimidad.

“La cosa ha ido muy bien. Todo perfecto y no tengo miedo a nada. Ya todo quedó, estoy desahogada y ha ido todo excelente”, confesó Valeri a la salida de los juzgados, aclarando además que no ha sido demandada por parte de Escassi por extorsión, “sino por amenazas”.

Pero tras esa apariencia de calma y tranquilidad se esconde una mujer frágil a la que toda esta polémica le está pasando factura. Incluso su salud se ha visto resentida, tal y como ella misma ha revelado a través de sus redes sociales. Cuéllar ha compartido recientemente una imagen desde el hospital -fotografía que LA RAZÓN no puede reproducir por razones de privacidad- con la que confirma que no pasa por su mejor momento.

Álvaro Muñoz Escassi Gtres

“Empezamos así la mañana y el día. Las secuelas que puede dejarle una persona a alguien por querer pasar por encima con puras mentiras y falsos testimonios, por no medir sus palabras para no verse destruido”, comienza diciendo Valeri, y añade con cierto sarcasmo: “Gracias por traer a mi vida la ansiedad, que nunca existió en mí. Ahora le doy la bienvenida”.

Lo cierto es que no alude a Escassi en ningún momento, pero teniendo en cuenta los antecedentes, todo parece indicar que el origen de sus males se encuentra en su batalla legal contra el jinete.

Recordemos que este escándalo se remonta al pasado verano. Escassi y María José Suárez parecían mantener una relación idílica, una relación que se hizo añicos de la noche a la mañana cuando Valeri puso en conocimiento a la modelo de las perversiones y gustos poco ortodoxos de su entonces pareja. Por lo visto, la colombiana incluso le habría mostrado imágenes y explícitos vídeos de sus encuentros con el jinete, documentos de alto contenido sexual que escandalizaron a María José.

Además, Escassi podría enfrentarse, si su ex emprendiera acciones legales contra él, a un delito mucho más serio. En su última intervención en “¡De viernes!”, María José Suárez insinuó que el jinete podría haber grabado también encuentros sexuales suyos sin su consentimiento: “Yo no era consentidora de una relación abierta y nunca me he grabado con él (...) No era conocedora de que Álvaro nos grabase manteniendo relaciones”.