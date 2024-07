De «Anaconda» a Martina: los otros «amantes» de Escassi que esperan su oportunidad

A sus 49 años, Álvaro Muñoz Escassi pasa y posa como un eterno seductor, pero su actitud recuerda más a la de un evidente embaucador. El jinete es casi una caricatura del caballero gentleman que sugería su fama. Su figura es casi incompatible con las historias de príncipes azules que parecían rodear sus andanzas. Ha abierto una vía incontenible, de inciertas derivas y escabrosas aristas de la que difícilmente saldrá indemne.

Álvaro intentó zanjar y cerrar un supuesto intento de chantaje por parte de una de sus amantes, dando testimonio de sus gustos y aficiones en el terreno de su vida íntima. La historia comenzó a tomar tintes cada vez más oscuros y siniestros. Valeri, la amante de Álvaro que ha destapado el escándalo del verano, reclamaba lo que creía le correspondía. De origen colombiano y «scort» reconocida, habría exigido el pago de sus servicios al jinete, unos 1.700 euros, de forma reiterada e infructuosa. Como vendetta, habría facilitado detalles de los encuentros, testimonial y videográficamente, a María José Suárez. Él, tratando de tapar una infidelidad, destapó una vida paralela y oscura de la que habló de puntillas, sin entrar en muchos detalles.

Sobrepasada impulsividad

Los gustos y aficiones íntimas de Escassi no son reprochables ni reprobables desde un punto de vista ni ético ni moral. Cada uno es libre de vivir su vida y disfrutar de su intimidad de la manera que se quiera, siempre que las actitudes sean consentidas, consensuadas, se respete la dignidad de las personas y no se traspasen límites legales... El problema comienza cuando se intentan imponer unos gustos con sobrepasada impulsividad. La imposición diluye la pretendida caballerosidad. Tampoco es elegante ofrecer detalles de lo que se vive en el espacio íntimo. El sevillano no ha medido bien las consecuencias de sus declaraciones, por cierto, rentabilizadas a golpe de exclusiva con su aparición en un programa de televisión en «prime time».

Álvaro Muñoz Escassi aclara que tipo de relación tenía con María José Suárez Europa Press

Cerca de 100.000 euros y la promesa de una colaboración habitual en uno de los programas de la cadena que acogió su testimonio sedujeron y convencieron al jinete para largar lo más grande. La aparición estelar de Álvaro en la cotizada noche de los viernes fue una realidad, pero esa promesa de colaboración semanal se la puede llevar el viento o, más bien, las posibles críticas de los respetados grupos de defensores de la audiencia que en otras campañas han logrado hacer desaparecer programas que acogieron testimonios conflictivos. La transfobia, el machismo, las actitudes impositivas parecen ir tiñendo el asunto poco a poco. Álvaro ha cometido importantes y preocupantes errores. Ha pretendido apagar con fuego el incendio, un incendio mediático que se propaga sin visos de un final pacífico.

Amantes de toda condición

Valeri y una tropa de examantes esperan su oportunidad para ofrecer los escabrosos detalles de sus encuentros íntimos con Escassi. Amantes de todo género y condición, deseosos de entrar en escena y ofrecer los detalles que Álvaro sugirió, pero que omitió. Los nombres y apodos de estas personas dispuestas a entrar en escena no invitan a la tranquilidad y sosiego con los que el jinete soñaba. A la ya popular Valeri se suman más protagonistas del culebrón. Martina Benvenutta, modelo transexual afincada en Mallorca; Orianna, scort y gogó venezolana; o el perturbador e inquietante «Anaconda», un sobrenombre vale más que mil imágenes, esperarían su turno para ofrecer un siniestro testimonio del jinete.

Álvaro Muñoz Escassi Gtres

El asunto, lejos de aclararse, se está ensuciando según se van desvelando más detalles. Todo apunta a que, en algunos casos, se han podido traspasar límites. María José Suárez ha anunciado dos posibles acciones judiciales, una civil y otra en el ámbito penal. Álvaro afirmó que mantenía una «relación abierta» con la modelo, intentando justificar su supuesta infidelidad y negando que ella fuera ajena a sus prácticas y aficiones íntimas. La infidelidad no constituye un delito, pero afirmar algo calumnioso y que atenta contra el honor de alguien sí puede serlo. Cuando trascendió la ruptura y comenzaron a desvelarse algunos detalles, María José quiso guardar silencio y esperaba que el tiempo borrase todo atisbo de la relación que mantuvo con el jinete. La que fuera Miss España pretendía y deseaba que la oscura y embarrada bola de nieve mediática se fuese diluyendo para no dar explicaciones. Fue imposible. Escassi prefirió sacar rédito de la situación. La modelo está dispuesta a defenderse con una demanda por atentar contra su honor al afirmar que ella era partícipe y conocedora de un tipo de relación que ella niega categóricamente, y prepara otra acción judicial mucho más preocupante para su ex.

Posible querella penal

El equipo jurídico de María José Suarez tendría entre manos una querella con un respaldo de testimonios y pruebas gráficas que dejarían al jinete en una complicada situación. La presunta captación de momentos íntimos de la expareja y la posible difusión de ese material gráfico a terceras personas preocupa mucho a la modelo. Su principal aliada es, paradójicamente, Valeri, la mujer con la que Álvaro le habría sido infiel y que está dispuesta a testificar no solo que Escassi le habría contado cómo de abierta era su relación con la modelo, sino que le habría mostrado esas presuntas imágenes tomadas de manera ilícita.

María José Suárez en los juzgados Gtres

Álvaro tiene abiertos otros frentes. Las heridas del pasado nunca cicatrizadas pueden abrirse de nuevo y descubrir actitudes poco decorosas del jinete. Sonia Ferrer ya se ha significado. Haciendo bueno el dicho de que «a buen entendedor, pocas palabras» se limitó a señalar que le sorprendía «el silencio» de las mujeres que han estado en la vida de Álvaro. Ahora está tranquila y feliz, y afortunadamente para Álvaro, ha decidido no mirar más al doloroso pasado. Lara Dibildos, Vicky Martín Berrocal, Raquel Bernal… todas callan sobre su relación con el jinete, pero a tenor de la actitud de Álvaro, las posibles grabaciones sin consentimiento a distintas parejas y una actitud en las antípodas de la caballerosidad que se le presumía, todas sus exparejas podrían responderle al unísono: «No quieras tanto, quiere mejor».