Amador Mohedano, de nuevo ausente en un evento familiar

Quince días después del acto de confirmación del hijo mayor de Rosario Mohedano y Antonio Tejado, los Mohedano han vuelto a juntarse este fin de semana para celebrar la comunión de Andrés, hijo de Rosario y su marido Andrés, en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción de Brunete. Un evento en el que se esperaba la asistencia de Amador Mohedano debido a sus palabras en el 19º aniversario de la muerte de Rocío Jurado hace unos días. Finalmente, igual que ocurrió el día de la confirmación de su otro nieto, no se ha dejado ver.

Achaques

En el homenaje a su hermana, Amador no estuvo en la misa, pero sí se reunió después con su familia. Según contó, está atravesando un momento complicado debido a los achaques de salud, principalmente por los dolores de espalda que tiene: "Ahora mismo estoy bien, pero esta mañana estaba fatal. No podía levantarme de la cama", señaló.

A pesar de esta ausencia, Rosario y su marido Andrés se han mostrado ilusionados ante las cámaras cuando llegaban a la parroquia, al igual de Rosa Benito. Su actitud relajada contrastaba con los gestos de tensión de hace quince días. Ese sábado 24 de mayo, la celebración quedó eclipsada por la reaparición de Antonio Tejado, tras ser procesado como presunto autor intelectual del robo en casa de su tía María del Monte. Unas horas después de la celebración, Rosario trasladó a sus redes sociales su disgusto por la presencia de la prensa.

Este sábado Rosa ha atendido a los medios de comunión y al preguntarle por esta ausencia, no ha ocultado su hartazgo con una expresión: "Uy, de verdad". Ha evitado así desvelar el motivo que ha impedido a Amador viajar hasta la localidad madrileña para reencontrarse con todo el clan. "No tengo ni idea", añadía cuando los reporteros se han interesado por las dolencias de espalda que ha tenido su exmarido en las últimas semanas.

Rosa Benito De viernes

La colaboradora de televisión confirmaba que entre ellos no existe ninguna rencilla: "Pues no, no tenemos ningún problema". Una las opciones que se barajan para explicar la ausencia de Amador en este tipo de eventos familiares es que ambos intentan no coincidir en público.