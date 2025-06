El dardo de Manuel Cortés a Isa Pantoja a punto de dar a luz: "Debería de reflexionar y pensar en muchas cosas"

Manuel Cortés ha sido uno de los numerosos rostros conocidos que ha asistido a Las Ventas para disfrutar de la Feria de San Isidro. Allí, el hijo de Raquel Bollo ha hecho frente a las últimas informaciones sobre el clan Pantoja y no ha dudado en lanzarle un mensaje a Isa en la recta final de su embarazo.

El regreso de Isabel a la aldea de El Rocío

La tonadillera ha vuelto a El Rocío tras muchos años sin acudir a la aldea. "Ella es devota, súper devota. Para ella la Virgen del Rocío es algo increíble. Es un mayor esperanza siempre. Lo hemos vivido todos siempre, los que estamos cerca de ella. Y me alegro de que pueda tener esa libertad, por decirlo de alguna manera, de la que yo siempre he sido partidario. Hay cosas que no comprendo de su encerramiento y tal", ha declarado Manuel Cortés, alegrándose de la tonadillera por haber vuelto a la localidad. Este año, el artista no ha podido asistir por motivos profesionales y no ha podido acompañar a su madre Raquel, que también se encuentra haciendo el camino con su Hermandad.

Sobre la ausencia de Isabel Pantoja en la Primera Comunión de su nieta Ana, a la que el cantante y su familia sí asistió, Manuel ha sido muy claro: "Era un día muy especial, yo estuve un rato acompañándole, como creo que deberíamos de hacer todos. Y yo me quedo con eso". "Lo demás a mí me importa, sinceramente, muy poco. Porque en la vida hay muchas cosas importantes como para estar pensando en eso", ha sentenciado el artista con rotundidad.

El mensaje a Isa Pantoja

Además, Manuel ha enviado un mensaje a su prima Isa, que se encuentra en la recta final de su embarazo y dará en los próximos días a luz. "Le deseo lo mejor, siempre. Salud, salud. Salud y que tenga un buen parto y que sea muy bonito", ha expresado el artista, añadiendo que "no tengo relación con ella y ni creo que la haya, pero lo cortés no quita lo valiente". Sobre si habría alguna posibilidad de que se produjera una reconciliación, el hijo de Raquel Bolla ha señalado que Isa "debería de reflexionar y pensar en muchas cosas y en muchos acontecimientos". "Yo nunca le cierro la puerta a nadie. Ni a mi peor enemigo. O sea, ¿qué? Imagínate", ha zanjado sobre el asunto.