Exclusiva: habla la quiosquera Loli tras saber que Isabel Pantoja pagará su deuda: "Esto es un milagro"

El pasado viernes, Loli Pozo, la quiosquera jubilada a la que Isabel Pantoja le debe setenta y seis mil euros, se enteraba por boca de su abogado de que la tonadillera saldará la deuda próximamente. La octogenaria sevillana confiesa, emocionada, que “esto me parece un milagro, cuando me comunicaron que Isabel me pagará, me llevé una alegría tremenda. Han sido años de sufrimiento y de pena. Mi abogado me ha dicho que ya se está tramitando que se haga efectivo el pago. Espero cobrar pronto. Estoy muy contenta… ¿No voy a estar feliz? Se ha hecho justicia".

- ¿Le ha llamado Isabel en estos días?

- Ni lo ha hecho ni espero esa llamada. Mire usted las veces que la telefoneé yo para pedirle el dinero, y nunca contestó a mis llamadas. Y si ahora va a saldar la deuda es porque no le queda más remedio. La Guardia Civil le entregó en mano la comunicación de nuestra denuncia puesta en el juzgado y le daban veinte días hábiles para contestar. Prefiere saldar la deuda a meter en un juicio en el que tendría todas las de perder. Por eso ha reconocido la deuda.

- De todas formas, ¿si recibiera esa llamada contestaría?

- Le repito que esa mujer no va a telefonear nunca.

Loli la quiosquera Mediaset

- ¿Se reconciliaría con ella?

- Conociéndola, no creo que busque una reconciliación. Yo no voy a llamarla, pero la perdono todo el daño que me ha hecho. Si Jesucristo perdonó a los que le crucificaron, ¿por qué no voy a hacerlo yo con Isabel Pantoja? Fueron cincuenta años de amistad… y quieras que no, siempre queda algo dentro del corazón. A pesar de todo, tengo algunos buenos recuerdos.

- ¿Qué va a hacer con tanto dinero?

- De momento, guardarlo, a mis ochenta y cuatro años no estoy para muchos trotes. Además, tengo mal los riñones y estoy con pruebas médicas.