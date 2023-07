Éxito arrollador de Malú en Starlite con su espectáculo “Mil Batallas”

María Lucía Sánchez Benítez,(Madrid, 1982) conocida artísticamente como Malú, es una cantante, compositora e intérprete que desde pequeña ha estado rodeada de música en su seno familiar. Es hija del cantante Pepe de Lucía y sobrina del gran compositor y guitarrista Paco de Lucía. Es conocida por canciones como "Aprendiz", "Como Una Flor", "Toda", "Diles", "Si Estoy Loca" y "No Voy a Cambiar". Malú lleva toda la vida dedicada a la música ya que comenzó a cantar a la edad de 15 años. Su primer álbum, "Aprendiz", logró vender 400.000 copias y esto le valió el Premio a la Mejor Artista Revelación en los Premios Amigo ese mismo año. El arranque de su carrera fue meteórico y ha sabido aprovecharlo a la luz de todos sus éxitos conseguidos. Su álbum "Cambiarás" (1999) vendió 100.000 copias en tan solo diez días, y "Esta vez" (2001) alcanzó casi 300.000 copias vendidas en España. En 2003, presentó su cuarto trabajo, "Otra piel".

Malú y El Farrú, durante su actuación Starlite Occidente

Un año después, grabó el disco en directo "Por una vez", donde colaboraron cantantes como David de María, Antonio Orozco y Alejandro Sanz. En abril de 2005, lanzó su sexto álbum y en 2006 presentó su nuevo trabajo titulado "Desafío". Después de la gira de "Desafío" en 2007, Malú publicó el disco recopilatorio "Gracias". El 17 de marzo de 2009, lanzó su noveno álbum titulado "Vive", y en 2010 presentó "Guerra fría", que se convirtió en su primer número uno en ventas de álbumes en España.

Sandra García-Sanjuán y la soprano Angelica de La Riva Starlite Occidente

Cuenta con reconocimientos como la Medalla de Andalucía por "toda una carrera" concedida en 2015, el Premio Ondas a «Mejor Artista del Año» obtenido en 2014​ o dos nominaciones a los Grammy Latinos, una de ellas en 2011 en la categoría de «Mejor Álbum Vocal Pop Femenino».​ En 2014, se convirtió en la primera artista femenina en conseguir llenar el Palacio de los Deportes de Madrid hasta en cuatro ocasiones en una misma gira. Es de las artistas españolas con más galardones y nominaciones a nivel nacional, con 15 Premios Dial (siendo la artista más premiada en su historia), cinco Premios 40 Principales y cuatro Premios Cadena 100, entre otros.

El pasado 28 de Julio, la cantante volvía a subirse al Auditorio de Starlite Occident en Marbella con su espectáculo "Mil Batallas": "Soy como soy y soy quien soy por todos mis grandes errores y grandes aciertos a lo largo de mi vida. Sin duda, mi ‘gran batalla’ ha sido estar en paz conmigo misma. Cuando te das cuenta de que todos los problemas que tenías eras tú, tu perfeccionismo, la exigencia que no te dejaba disfrutar… A mí eso me estaba destrozando", confesaba Malú antes de su concierto

"Qué placer volver a estar esta noche aquí, en Starlite Occident. Qué placer poder sentiros en este lugar tan especial para todos, en el que tanto disfrutamos siempre", decía a su público. Malú ofreció un concierto vibrante con el que de nuevo mostró lo mejor de su consolidada carrera profesional y sus más recientes éxitos del álbum "Mil batallas". Su talento, fuerza vocal y la espectacular puesta en escena generaron un torbellino de emociones entre los asistentes, convirtiendo esta cita en una noche inolvidable. Entre las canciones que no podían faltar, muchas de su repertorio que son ya parte de la memoria colectiva de nuestro país: "Toda", "A Prueba de ti", "Como una Flor", "Aprendiz", "Blanco y Negro","Que Nadie", "Ahora Tú" o "Vuelvo a verte".

Angelica de la Riva, Malu y Marcos de Quinto en el backstage Starlite Occidente

Con su espectáculo, Malú hizo un repaso por su extensa y exitosa carrera, con temas de siempre como "Duele", "Siempre Tú", "Me quedó grande tu amor", "Te conozco desde siempre" o "A esto le llamas amor", que resonaron con fuerza entre el público. "Mirar hacia atrás es bonito, tienes recuerdos de momentos increíbles, de aprendizajes… Mirar hacia delante, pensar en el futuro y en cómo encararlo es de las cosas que más miedo me dan. Me lleva dando miedo toda la vida. No pienso en el futuro, me da vértigo", decía la cantante antes de subirse al escenario.

Malú además homenajeó a su tío, Paco de Lucía, considerado el mejor guitarrista de flamenco de la historia, interpretando en acústico y acompañada por un sexteto de guitarristas, algunos de sus temas. También el bailaor sevillano ‘Farru’ brindó con su zapateo de gran fuerza y técnica acompañamiento a la cantante.

Entre los asistentes en el Auditorio, caras conocidas disfrutando del concierto de Malú como la modelo Estefanía Luyk junto a su hija Aroa, o grandes amigos de la cantante, la soprano Angélica de la Riva y su marido Marcos de Quinto. "Anoche, presencié por vez primera una actuación en vivo de mi amiga Malú. Aún sigo sobrecogida por la fuerza que es capaz de transmitir cuando, subida al escenario, alarga su mano para tocarnos los corazones. La saludé en el backstage antes del concierto. Vestía una simple túnica negra y unas sandalias, como si de un humilde monje se tratara. Hablamos un poco de todo y de nada, con la sencillez y humanidad que siempre he encontrado en ella. Luego, transmutada en diosa, apareció en el escenario, arropada por unos músicos excepcionales, dando una verdadera lección de potencia y calidad vocal. Como soprano, bien sé que un cantante lleva el instrumento 'dentro' y que, aunque esto suponga una ventaja en términos de acarrear 'peso físico', resulta un inconveniente cuando con lo que nos toca cargar es con el peso que la vida decide ponernos sobre los hombros. Porque esto último afecta a nuestro instrumento, lo puede quebrar… pero también lo puede elevar a increíbles cotas de autenticidad, como anoche sucedió. Porque allí estaba Malú sintiendo todas y cada una de las piezas que interpretó.

Aún no me perdono que haya podido pasar tanto tiempo desde que Malú y yo nos conocemos y que nunca antes hubiese asistido a alguno de sus conciertos. No será el último. Me confeso la soprano Angelica de La Riva después del concierto de Malu.