La extraña respuesta de Ortega Cano al ser preguntado sobre el embarazo de Michu

Ya ha pasado más de un mes desde que Michu anunció en una revista del corazón que estaba embarazada, y la familia de José Fernando, su expareja y padre del bebé que espera, sigue sin pronunciarse al respecto. Los Ortega Cano han cerrado filas en torno a este asunto y prefieren ser cautos ante un anuncio que parece que no se terminan de creer.

"No lo sé, esas cosas todavía no se saben. Ella lo dijo pero no se puede adelantar uno a los acontecimientos, ¿no? Primero hay que dejar los acontecimientos que vengan por sí solos. Hay que dar tiempo al tiempo. Con eso nos quedamos", dijo el diestro hace unas semanas. Sus palabras denotaban dudas respecto al embarazo de Michu, y lejos de rectificar, el torero ha vuelto a poner en entredicho el estado de buena esperanza de la madre de su primera nieta, la pequeña María del Rocío.

"Vamos a ver, no lo sé, no le puedo decir nada. Poco a poco", ha respondido a un reportero que le ha dado la enhorabuena por el nacimiento de su futuro nieto, que se espera para el próximo mes de septiembre. Unas declaraciones que vuelven a trasladar las dudas que la familia podría tener sobre el embarazo de Michu.

José Ortega Cano siembra la duda sobre el embarazo de Michu Europa Press

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con ella para conocer su postura sobre este cuestionamiento público, y aunque suele ser una mujer dispuesta a defenderse, en este caso prefiere guardar silencio y no someterse a más estrés del necesario, teniendo en cuenta su delicado estado.

Además, el de Michu podría considerarse embarazo de riesgo, tal y como ella misma explicó en su día. La joven andaluza sufre una malformación de las principales arterias que se manifestó en su quinto mes del primer embarazo, provocándole un fallo multiorgánico.

La situación era tan grave que requería de intervención quirúrgica, pero tuvo que esperar a dejar de dar el pecho a su hija para poder entrar a quirófano. Desde ese dia, "el peor de mi vida mientras me operaban teniendo mi niña 18 meses", Michu cuenta con un marcapasos que le permite llevar una vida más o menos normal.

Michu y José Fernando en diciembre de 2023 Gtres

De hecho, en su día manifestó sus dudas sobre tener otro hijo por esta razón, pero finalmente la naturaleza se ha abierto camino y, si todo va bien, ampliará su feliz familia en septiembre.

Este 19 de marzo, Michu se ha valido de sus redes sociales para felicitar públicamente a su padre, "el mejor del mundo" bajo su punto de vista, y también ha aprovechado para cargar contra José Fernando, al que este día "le queda grande". "Feliz Día del Padre a todas las madres que también hacen de padre", ha compartido.