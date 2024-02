Gloria Camila reacciona al embarazo de Michu: esta ha sido su tajante respuesta

Michu ha sido una de las protagonistas de esta semana del kiosco de nuestro país por la entrevista en exclusiva que ha concedido a "Semana". En ella, la expareja de José Fernando ha anunciado que está embarazada de nuevo del hijo de Ortega Cano. Según ha desvelado la gaditana, se enteró de la noticia el mismo día que salieron las fotos del hermano de Gloria Camila besándose con otra chica en "Diez Minutos". Muy dolida por enterarse por la prensa que el padre de su hija Rocío, la joven está viviendo un complicado mes de febrero tras su inesperada ruptura con José Fernando.

La noticia ha generado un gran revuelo en el clan Mohedano. José Ortega Cano, abuelo del bebé que espera Michu, se ha enterado esta mañana por los medios de comunicación del embarazo de Michu. De hecho, se pensaba que en un primer momento era su hija Gloria Camila la que estaba encinta. "Ah, ¡de Michu! No le puedo decir, no sé nada. Llevo unos días de viaje y no tengo ni idea", ha expresado el diestro, muy sorprendido por la noticia.

Michu y José Fernando en diciembre de 2023 Gtres

Horas después, ha sido el turno de Gloria Camila, otra de las protagonistas indirectas de la entrevista por las fuertes declaraciones de su excuñada sobre ella. "No es consciente del daño que hace cuando descalifica a una madre y habla en términos tan crueles. Quiero creer que cuando tenga hijos entenderá lo que es sentir ese amor incondicional", ha sentenciado la gaditana. Después de estas incendiarios ataques, la hermana de José Fernando ha preferido hacer oídos sordos y no comenzar una nueva guerra mediática con Michu. Eso sí, sobre el lapsus que ha tenido Ortega Cano al enterarse del embarazo, no ha dudado en pronunciarse con cierta ironía: "¿Ah sí? ¿estoy embarazada?. Creo que la que está embarazada es otra, no yo".