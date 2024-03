Ortega Cano sentencia a Michu y cuestiona su embarazo: estas son sus incendiarias declaraciones

El pasado 28 de febrero Michu anunció que estaba embarazada de su segundo hijo con José Fernando a través de una exclusiva en "Semana". En la entrevista, la gaditana desveló que se enteró de la noticia el día en el que se publicó la portada de "Diez Minutos" del hijo de Ortega Cano pasándolo bien con otra chica.

El embarazo de Michu ha generado un gran revuelo dentro del clan Mohedano. El diestro, de hecho, se enteró por la prensa de la noticia, quedándose en "shock" tras conocerla. Tanto es así, que en un principio pensaba que era su hija Gloria Camila la que estaba esperando un bebé.

Michu y José Fernando Gtres

Desde que la expareja de José Fernando anunció que estaba embarazada de su segundo hijo con el hermano de Rocío Carrasco, la joven ha comenzado a lucir su tripita de premamá en redes, feliz por la nueva etapa que está viviendo. Aún así, parece ser que la familia de Ortega Cano aún no ha asimilado bien la noticia y ayer, durante el cumpleaños del Padre Ángel, el torero dio unas sorprendentes declaraciones sobre el asunto, palabras que, seguramente, no hayan sentado nada bien a la andaluza.

Tras ser preguntado por la alegría que genera un embarazo, el diestro fue muy claro: "No lo sé, esas cosas todavía no se saben. Ella lo dijo pero no se puede adelantar uno a los acontecimientos ¿no? Primero hay que dejar los acontecimientos que vengan por sí solos". "Hay que dar tiempo al tiempo. Con eso quedamos", finalizó sobre la llegada del bebé a la familia Ortega Cano.

De momento, Michu no se ha pronunciado sobre las últimas declaraciones del abuelo de su hija Rocío pero no sería de extrañar que respondiera al diestro a través de su perfil de Instagram. No es la primera vez que la gaditana utiliza su red social para cargar duramente contra la familia de José Fernando, como es el caso de Gloria Camila, una de sus mayores enemigas.