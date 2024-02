Gloria Camila señala a Michu y cuestiona si es legal lo que está haciendo con su hija pequeña

El enfrentamiento entre Michu y Gloria Camila parece no tener fin y se hace más grande a cada día que pasa. La primera acusa a su excuñada de haberla traicionado y encubierto la supuesta relación que José Fernando, el padre de su hija María del Rocío, habría comenzado con otra joven y de la que se enteró a través de una portada en una revista del corazón.

Desde entonces, su relación saltó por los aires y Michu vuelve a ser enemiga del clan de Ortega Cano. En un nuevo ataque público, Gloria Camila no solo ha confirmado que su hermano está conociendo a otra chica con la que podría pasar página de su complicada relación con la madre de su hija, sino que acusa a su excuñada de impedir que la menor pueda tener contacto con su padre.

"Pregunta importante. Una madre niega a su expareja hablar con la hija de ambos. Ella se lo prohíbe porque el padre está conociendo a otra chica. ¿Hasta qué punto es esto legal?", se cuestiona Gloria Camila en la nueva red social Threads, una pregunta retórica a la que ella misma responde: "Ya sé que hasta ninguno, pero por curiosidad".

Michu y su hija, María del Rocío Redes sociales

Aunque no la menciona en ningún momento, resulta evidente que se refiere a Michu, y, efectivamente, José Fernando podría llevar a su ex a los tribunales si le impide ver a su hija.

Caben dos posibilidades: que exista un convenio regulador de custodia de menores que no se esté cumpliendo o que, al no haber estado casados, nunca se haya firmado ningún acuerdo. En este último caso, el padre podría presentar una demanda para que se establezcan medidas provisionales de visitas, al tiempo que podría denunciar a la madre por impedirle hablar o ver al menor en cuestión.

Este último ataque de Gloria Camila se produce poco después de que Michu revelara públicamente que ha sido la familia Ortega Cano quien le ha impedido separarse de José Fernando en los últimos años, al tiempo que sugiere que posee información sobre el clan que, de hacerse pública, podría repercutir negativamente en su imagen. "Tú eres una falsa. Y lo digo aquí y en Lima. Todo lo que sabes es por mí. Traicioneros. He querido dejar a tu hermano multitud de veces y no me habéis dejado salir de esa situación. Si os digo traicioneros no es por una infidelidad. Hay más cosas. Soy madre", espetó la andaluza, dirigiéndose a Gloria Camila.